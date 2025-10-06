नई दिल्ली स्टेशन पर होल्डिंग एरिया तैयार, त्योहार पर बिना धक्का-मुक्की पकड़ सकेंगे ट्रेन

त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ 8000 यात्रियों की क्षमता वाला 'होल्डिंग एरिया' तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन इस सप्ताह होना है, जहां से अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को विशेष ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा।

त्योहारों के समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा होल्डिंग एरिया तैयार हो गया है। इसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो अगले तीन से चार दिनों में पूरा हो जाएगा।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, इस सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस होल्डिंग एरिया में लगभग आठ हजार यात्रियों को रखने की क्षमता है। अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को होल्डिंग क्षेत्र में रखा जाएगा। रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद इन यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी साल फरवरी में भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत से सबक लेते हुए रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला लिया था। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए रेलवे द्वारा देश के प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया तैयार किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी अजमेरी गेट की तरफ आरएलडीए (रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण) द्वारा होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। आगामी त्योहारों में इस होल्डिंग क्षेत्र का इस्तेमाल होना है। सूत्रों के मुताबिक, आगामी 10 अक्तूबर को इसका उद्घाटन हो सकता है। रेलवे के अफसरों ने बताया कि त्योहरी सीजन में अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले सभी यात्रियों को होल्डिंग एरिया से ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा। इन यात्रियों के लिए विशेष गाड़ियों को प्लेटफॉर्म संख्या 16 से चलाया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। इस वर्ष अनारक्षित कोचों में भी सीमित संख्या में ही यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी। विशेष ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई गई है।

जीएम ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आगामी त्योहारों के लिए किस तरह से तैयारी की गई है, इसे लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी है। इन तैयारियों की वह समीक्षा करेंगे और इसके बाद त्योहारों के लिए स्टेशन पर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।