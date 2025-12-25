नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई पार्किंग शुरू, पिक एंड ड्रॉप शुल्क में बड़ी राहत

संक्षेप: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट पर गुरुवार से नई पार्किंग सुविधा शुरू हो रही है, जिसमें पार्किंग क्षेत्र को दोगुना करने के साथ-साथ पिक एंड ड्रॉप शुल्क में कटौती कर यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ नई पार्किंग गुरुवार से शुरू हो जाएगी। वाहनों की अधिक संख्या को देखते हुए पार्किंग क्षेत्र को दोगुना किया गया है। पिंक एंड ड्राॅप शुल्क में भी राहत दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रेलवे ने यहां दो प्रीमियम पार्किंग बनाई हैं। बैरियर से प्रवेश करने के बाद वाहन चालकों के पास दोनों प्रीमियम पार्किंग या सामान्य पार्किंग में जाने का विकल्प होगा। इसके साथ ही पिक एंड ड्रॉप की सुविधा पहले की तरह चलेगी, जिसमें 8 मिनट तक वाहन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। आठ से 15 मिनट के लिए 50 रुपये, 15 से 30 मिनट के लिए 150 रुपये और इससे अधिक के लिए 200 रुपये चुकाने होंगे। पहले 15 से 30 मिनट के लिए 200 रुपये एवं उससे ज्यादा पर 500 रुपये शुल्क लिया जाता था।

जाम लगने पर जुर्माने का प्रावधान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ लोग पिक एंड ड्रॉप की सुविधा के दौरान जाम में न फंसे, रेलवे यह सुनिश्चित करने में जुटा है। नई पार्किंग व्यवस्था में अगर लेन किसी भी गाड़ी की वजह से बाधित हुई तो इसके लिए पार्किंग ठेकेदार पर जुर्माने का प्रावधान रहेगा।