नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अक्टूबर में तैयार होगा स्थायी होल्डिंग एरिया, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
त्योहारों के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा स्थायी होल्डिंग एरिया अक्टूबर के पहले सप्ताह में तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस जगह पर एक समय में 6 से 8 हजार यात्रियों को रखने की व्यवस्था रहेगी।
जानकारी के अनुसार, हर साल नई दिल्ली स्टेशन पर त्योहारों के समय टेंट में होल्डिंग एरिया बनाया जाता था। बीते फरवरी माह में नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मचने से हुए हादसे के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यहां स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश दिए थे।
इस स्थायी होल्डिंग एरिया को रेल विकास भूमि प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा तैयार किया जा रहा है। पूर्व में बनने वाले अस्थायी होल्डिंग एरिया से यह काफी बड़ा है। अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को सबसे पहले यहां ठहराया जाएगा और प्लैटफॉर्म पर उनकी गाड़ी लगने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए बैरिकेड लगाए जाएंगे और उस रास्ते से होकर यात्री प्लैटफॉर्म तक जाएंगे।
यात्रियों को मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं
इस होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहां उनके लिए स्वच्छ शौचालय बनाए जाएंगे, जिसमें 140 लोग एक समय पर लघुशंका, जबकि 60 लोग शौच करने जा सकेंगे।
रेलवे द्वारा यहां पर टिकट के 22 काउंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 25 मशीन होंगी, जिनसे ऑटोमेटिक टिकट बनाई जा सकेंगी। सूत्रों ने बताया कि 25 सितंबर को रेल मंत्री फिर नई दिल्ली स्टेशन पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने आ सकते हैं।