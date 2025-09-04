खाने के शौकीनों के लिए गुड न्यूज! दिल्ली में रात के 1 बजे तक यहां सजेगा फूड बाजार

दिल्ली में कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के पास रात 10:30 बजे से 1:00 बजे तक नाइट फूड बाजार शुरू होगा, जहां 50-60 फूड ट्रक अलग-अलग तरह के व्यंजन परोसेंगे, जिससे दिल्लीवालों को देर रात तक खाने का लुत्फ मिलेगा।

नई दिल्ली नगरपालिक परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को अपने काउंसिल बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इस बैठक में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर नाइट फूड बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

रात 1 बजे तक चलेंगे फूड ट्रक एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने यह जानकारी दी। नाइट फूड बाजार योजना के तहत, 50-60 फूड ट्रक रोजाना रात 10:30 बजे से रात 1:00 बजे तक चलेंगे, जो विविध प्रकार के भोजन विकल्प प्रदान करेंगे और रात में घूमने निकले लोगों के अनुभव को समृद्ध बनाएंगे। कुलजीत सिंह चहल कहा कि इस अवधारणा को देश के अन्य हिस्सों में भी नाइट मार्केट्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

इसके अलावा, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने पंडारा पार्क स्थित नवयुग स्कूल के पुनर्विकास को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने भवन का नवीनीकरण, पुराने हॉल को तोड़कर बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण और छह नई कक्षाएं बनाई जाएंगी। इस काम पर लगभग 11.29 करोड़ खर्च होंगे। काम में सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर सेफ्टी और आईटी से जुड़े कार्य भी शामिल होंगे।