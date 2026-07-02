नूंह में 1200 एकड़ में बसेगा नया शहर, कई गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण; रोजगार-विकास के बढ़ेंगे मौके

नूंह जिले के दिन अब बदलने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने नूंह में एक नया और सुंदर शहर बसाने की योजना बनाई है। इसके लिए कई गांवों की करीब 1200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। एनसीआर में आने के बावजूद नूंह को देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है।

देश के सबसे पिछड़े जिले नूंह में करीब 1200 एकड़ जमीन पर नया शहर बसाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसकी योजना तैयार की है। वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सेक्टर विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस परियोजना के लिए हरियाणा सरकार ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदेगी। भूमि मालिक 31 अगस्त तक अपनी सहमति दे सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरी तरह सहमति आधारित बनाया है। अब किसी भी भूमि मालिक को अपनी जमीन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इच्छुक किसान ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन का प्रस्ताव स्वयं भेज सकते हैं। सरकार प्रस्तावों की जांच के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार जमीन खरीदेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को सम्मानजनक और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।

गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण के दौरान 71 शहरों के लिए करीब 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई गई थी। अब दूसरे चरण में 13 शहरों के लिए लगभग 33 हजार एकड़ जमीन खरीदी जा रही है। इससे आने वाले समय में नए आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

छह गांवों की जमीन विकसित होगी इस योजना में नूंह जिले के नूंह, जाखोपुर, खेड़ला, नलहड़, डुंडाहेरी, फिरोजपुर नमक तथा सालाहेड़ी गांवों की करीब 1197.61 एकड़ जमीन शामिल की गई है। सरकार यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया शहर विकसित करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा हैं कि प्रस्तावित क्षेत्र में चौड़ी सड़कें, पेयजल व्यवस्था, सीवर लाइन, बिजली, पार्क, स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे न केवल इन गांवों का स्वरूप बदलेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी विकास का सीधा लाभ मिलेगा। सुनियोजित विकास से लोगों को बेहतर रहन-सहन का वातावरण मिलेगा और जिले में नए निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

जिले में एक भी सेक्टर नहीं जिला नूंह में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक भी सेक्टर नहीं है। हालांकि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तीन सेक्टर विकसित करने की योजना बनाई थी। जमीन भी अधिग्रहण कर ली। वर्ष 2012 में अवार्ड भी घोषित कर दिया। जमीन की बाजार कीमत ज्यादा बताकर किसानों ने सरकार के मुआवजे को कम बताया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला कोर्ट में विचाराधीन हो गया। गांव फिरोजपुर नमक के किसान मास्टर यूनुस का कहना है कि उनकी काफी एकड़ जमीन सेक्टर में गई थी। लेकिन सरकार ने अभी तक उनको मुआवजा नही दिया गया है। करीब 13 साल से मुआवजे के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे है,लेकिन उनको अभी तक जमीन का मुआवजा नही मिला है।

रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे अधिकारियों के मुताबिक नूंह में नया शहर बसने से जिले के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। निर्माण कार्य शुरू होने पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं से जुड़े नए अवसर भी पैदा होंगे। बेहतर सड़क और बुनियादी सुविधाओं के कारण लोगों की आवाजाही आसान होगी तथा आसपास के गांवों का भी तेजी से विकास होगा। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की जा रही।

31 अगस्त तक पोर्टल पर दे सकते हैं जमीन का प्रस्ताव भूमि मालिकों को अपनी जमीन का प्रस्ताव देने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। इच्छुक किसान ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन का पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद संबंधित विभाग उसकी जांच करेगा और सहमति बनने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया खुली, सरल और भरोसेमंद रखी गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। भूमि मालिक अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रस्ताव देंगे और उनकी सहमति मिलने के बाद ही जमीन खरीदी जाएगी। इससे किसानों का भरोसा भी मजबूत होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।