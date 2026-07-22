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नोएडा एयरपोर्ट के पास बसेगा नया शहर, 8 हजार हेक्टेयर में बसाई जाएगी सिटी; क्या है पूरा प्लान

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकास कार्यों को गति देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIEDA) ने सात सेक्टरों में जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नोएडा एयरपोर्ट के पास बसेगा नया शहर, 8 हजार हेक्टेयर में बसाई जाएगी सिटी; क्या है पूरा प्लान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकास कार्यों को गति देने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सात सेक्टरों में जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मास्टर प्लान के तहत सड़क, बिजलीघर, औद्योगिक और लॉजिस्टिक परियोजनाओं समेत कई बुनियादी ढांचा विकास कार्य किए जाएंगे। किसानों से सीधे जमीन खरीदने के प्रस्ताव को यीडा की 91वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अब प्राधिकरण ने इससे संबंधित कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

क्या-क्या होंगी सुविधाएं

यीडा अधिकारियों के अनुसार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने के बाद यात्रियों और निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र तेजी से विकसित किया जाएगा। सेक्टर-7 में 765 केवी क्षमता का बिजलीघर बनाया जाएगा, जबकि सेक्टर-8डी तक नई सड़क विकसित की जाएगी। इसके अलावा सेक्टर-8ए, 8बी और 8सी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस और एविएशन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं स्थापित होंगी। वहीं, सेक्टर-23सी में ट्रांसपोर्ट हब, रिक्रिएशन ग्रीन एरिया और पुनर्वास (आर एंड आर) सेंटर विकसित किए जाएंगे। सेक्टर-31बी को मल्टीपल लैंड यूज के तहत विकसित करने की योजना है। इन सभी परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि किसानों से सीधे खरीदी जाएगी।

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46 नए सेक्टरों का सर्विस मास्टर प्लान बनेगा

यीडा मास्टर प्लान-2041 के तहत विकसित किए जा रहे 46 नए सेक्टरों का सर्विस मास्टर प्लान भी तैयार करा रहा है। इसके लिए कंसल्टेंट कंपनी का चयन कर लिया गया है। योजना के तहत इन सेक्टरों में सीवर, ड्रेनेज और पेयजल आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं की दीर्घकालिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि अगले 100 वर्षों तक बढ़ती आबादी और विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मास्टर प्लान-2031 में यीडा क्षेत्र में 52 सेक्टर प्रस्तावित थे, जबकि मास्टर प्लान-2041 में इनकी संख्या बढ़कर 98 हो गई है। इनमें 46 नए सेक्टर शामिल हैं, जहां भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इन सभी क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बिजली आपूर्ति के लिए अलग से विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

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क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी

इस मामले पर बात करते हुए यीडा के सीईओ आरके सिंह ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सात सेक्टरों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र आधुनिक औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र के रूप में तेजी से विकसित होगा।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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