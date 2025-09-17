new circle rate issued for ghaziabad land price will be hiked upto 15 percent गाजियाबाद में नए सर्किल रेट जारी, इतने प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं जमीन के दाम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnew circle rate issued for ghaziabad land price will be hiked upto 15 percent

गाजियाबाद में नए सर्किल रेट जारी, इतने प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं जमीन के दाम

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जमीन के सर्किल नए रेट जारी कर दिए गए हैं। 30 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस बार दस से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गाजियाबादWed, 17 Sep 2025 07:35 AM
शहर के लगातार हो रहे विस्तार के साथ-साथ जमीन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खासकर मुख्य सड़कों के किनारे जमीन का बाजार भाव सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा है। लोग जमीन खरीदते समय स्टांप शुल्क सर्किल रेट के अनुसार देते हैं,लेकिन असल में जमीन कई गुना रुपये देकर खरीदते हैं। पिछले साल सितंबर में पांच से दस फीसदी तक की वृद्धि की गई है। इस बार भी निबंधन विभाग ने नई सर्किल दरों के लिए सर्वे कराया था। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के बाद मंगलवार को नए रेट जारी कर दिए गए।

सहायक निबंधन आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि बढ़े हुए सर्किल रेट पर लोगों से आपत्तियां मांगी गई है। कोई भी व्यक्ति 30 सितंबर तक अपनी आपत्ति तहसील स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में दे सकता है। लोगों की सुविधा के लिए नए सर्किल रेट की सूचना तहसील स्थिति रजिस्ट्रार ऑफिस, जिला मुख्यालय और एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

पिछले साल सितंबर में की गई थी वृद्धि

पिछले साल सितंबर में सर्किल रेट में पांच से 10 फीसदी की वृद्धि की गई । सर्किल रेट बढ़े अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है। नियमानुसार एक साल से पहले दर नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी कारण गाजियाबाद में नए सर्किल रेट अक्तूबर माह में लागू होंगे। इससे पहले वर्ष 2022 में भी सर्किल रेट बढ़ाया गया था, लेकिन वह मामूली था। इससे पहले वर्ष 2016 में सर्किल रेट बढ़ाया गया था।

ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि जनपद में सर्किल रेट और बाजार भाव में काफी अंतर आ चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए नए सर्किल रेट पर आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे लागू किया जाएगा। नए सर्किल रेट तय होने से बाजार में ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही राजस्व शुल्क में भी बढ़ोतरी होगी।