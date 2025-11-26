दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर ने दो महीने पहले मांगी थी एडवांस सैलरी, पुलिस ने जताया यह बड़ा शक

संक्षेप: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर व सह-आरोपी मुजम्मिल शकील ने पूछताछ में अधिकारियों को बताया कि अदील को ग्रुप में कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था।

दिल्ली में 10 नवंबर को लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके से करीब दो महीने पहले इस वारदात के मुख्य आरोपियों में से एक डॉ अदील अहमद राथर ने एडवांस सैलरी के लिए अर्जेंट अनुरोध किया था। इस बात का खुलासा हाल ही में सामने आई वॉट्सऐप चैट से हुआ है। जिसके बाद जांचकर्ताओं को शक है कि अदील अहमद ने उस समय मांगे गए इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए किया होगा। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट रहा अदील मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक अस्पताल में नौकरी करने लगा था, यहां आने का बाद उसे अच्छा-खासा वेतन भी मिल रहा था।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 6 नवंबर को अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद जब उसके फोन की जांच की गई और जब उसके फोन से डिलीट किए गए मैसेज का डेटा रिकवर किया गया, तो इसमें उसके बार-बार पैसे मांगने के बारे में पता चला। इस दौरान 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच उसके द्वारा अस्पताल के एक अनजान सीनियर को मैसेज भेजने की जानकारी मिली।

5 सितंबर को भेजे गए मैसेज में उसने लिखा था, 'गुड आफ्टरनून, सर... मैंने वेतन देने के लिए अनुरोध किया है... बहुत मदद हो जाएगी, सर... पैसों की बहुत जरूरत है।' आगे उसने लिखा, 'प्लीज उसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए, सर... वही अकाउंट जो मैंने आपको पहले दिया था।'

6 सितंबर को, एकबार फिर उसने मैसेज करते हुए लिखा, 'गुड मॉर्निंग सर, कृपया इसे कर दीजिए... मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा।'

अगले दिन 7 सितंबर तक, उसकी जरूरत और बढ़ गई और उसने लिखा, 'सर, जल्द से जल्द सैलरी चाहिए, पैसों की सख्त जरूरत है, कृपया, बहुत मदद होगी।'

फिर 9 सितंबर को भेजे गए आखिरी मैसेज में उसने लिखा था, ‘प्लीज़ इसे कल कर दीजिए... मुझे बहुत जरूरत है, सर।’

इससे पहले फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर व सह-आरोपी मुजम्मिल शकील ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया था कि अदील को ग्रुप में ट्रेजरर (कोषाध्यक्ष) के नाम से जाना जाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अदील ने धमाके में इस्तेमाल हुए 26 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए दिए थे।