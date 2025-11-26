Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNew chat of Delhi blast accused doctor surfaces, asked for salary advance two months ago
दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर ने दो महीने पहले मांगी थी एडवांस सैलरी, पुलिस ने जताया यह बड़ा शक

संक्षेप:

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर व सह-आरोपी मुजम्मिल शकील ने पूछताछ में अधिकारियों को बताया कि अदील को ग्रुप में कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था।

Wed, 26 Nov 2025 07:40 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में 10 नवंबर को लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके से करीब दो महीने पहले इस वारदात के मुख्य आरोपियों में से एक डॉ अदील अहमद राथर ने एडवांस सैलरी के लिए अर्जेंट अनुरोध किया था। इस बात का खुलासा हाल ही में सामने आई वॉट्सऐप चैट से हुआ है। जिसके बाद जांचकर्ताओं को शक है कि अदील अहमद ने उस समय मांगे गए इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए किया होगा। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट रहा अदील मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक अस्पताल में नौकरी करने लगा था, यहां आने का बाद उसे अच्छा-खासा वेतन भी मिल रहा था।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 6 नवंबर को अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद जब उसके फोन की जांच की गई और जब उसके फोन से डिलीट किए गए मैसेज का डेटा रिकवर किया गया, तो इसमें उसके बार-बार पैसे मांगने के बारे में पता चला। इस दौरान 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच उसके द्वारा अस्पताल के एक अनजान सीनियर को मैसेज भेजने की जानकारी मिली।

5 सितंबर को भेजे गए मैसेज में उसने लिखा था, 'गुड आफ्टरनून, सर... मैंने वेतन देने के लिए अनुरोध किया है... बहुत मदद हो जाएगी, सर... पैसों की बहुत जरूरत है।' आगे उसने लिखा, 'प्लीज उसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए, सर... वही अकाउंट जो मैंने आपको पहले दिया था।'

6 सितंबर को, एकबार फिर उसने मैसेज करते हुए लिखा, 'गुड मॉर्निंग सर, कृपया इसे कर दीजिए... मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा।'

अगले दिन 7 सितंबर तक, उसकी जरूरत और बढ़ गई और उसने लिखा, 'सर, जल्द से जल्द सैलरी चाहिए, पैसों की सख्त जरूरत है, कृपया, बहुत मदद होगी।'

फिर 9 सितंबर को भेजे गए आखिरी मैसेज में उसने लिखा था, ‘प्लीज़ इसे कल कर दीजिए... मुझे बहुत जरूरत है, सर।’

Dr Adeel Ahmed Rather

इससे पहले फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर व सह-आरोपी मुजम्मिल शकील ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया था कि अदील को ग्रुप में ट्रेजरर (कोषाध्यक्ष) के नाम से जाना जाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अदील ने धमाके में इस्तेमाल हुए 26 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए दिए थे।

दिल्ली में हुए इस कार धमाके के मामले में जांच एजेंसियों ने चार मुख्य आरोपियों की पहचान पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ की डॉ.शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे के रूप में की है। एजेंसियों ने इन चारों को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 'व्हाइट-कॉलर टेरर नेटवर्क' का हिस्सा बताया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
