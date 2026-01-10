Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNew campuses in Narela DDA hands over land to GGSIPU and DTU
दिल्ली के नरेला में बनेगी 'एजुकेशन सिटी', DDA ने दो यूनिवर्सिटी को सौंपा जमीन का कब्जा

दिल्ली के नरेला में बनेगी 'एजुकेशन सिटी', DDA ने दो यूनिवर्सिटी को सौंपा जमीन का कब्जा

संक्षेप:

डीडीए ने बताया कि जनवरी 2024 में ही दोनों यूनिवर्सिटी को जमीन का आवंटन कर दिया गया था मगर तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने जमीन के बदले कोई भुगतान नहीं किया था जिससे ये प्रोजेक्ट बीच में ठप पड़ गया था।

Jan 10, 2026 03:33 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को नरेला में नए कैंपस के निर्माण के लिए जमीन पर कब्जा सौंप दिया। दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद को उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने जमीन के कागज सौंपे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उप-राज्यपाल और एजुकेशन मिनिस्टर ने इस दौरान दोनों संस्थानों को बधाई दी और कहा कि कैंपस के विस्तार से न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। डीडीए ने बताया कि जनवरी 2024 में ही दोनों यूनिवर्सिटी को जमीन का आवंटन कर दिया गया था मगर तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने जमीन के बदले कोई भुगतान नहीं किया था जिससे ये प्रोजेक्ट बीच में ठप पड़ गया था।

यूनिवर्सिटी कैंपस के विस्तार से नरेला के पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों, खास तौर पर बाहरी दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों के निवासियों को फायदा होगा।

ये भी पढ़ें:खुद पर बनते मीम पर CM रेखा गुप्ता हुईं भावुक
ये भी पढ़ें:दिल्लीवालों को मिलेंगी 7,500 इलेक्ट्रिक बसें

दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को मिली इतनी जमीन

आपको बता दें कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को नरेला के सेक्टर जी-2/जी-6 में 12.69 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने डीडीए को 92.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित एक स्कूल भवन से संचालित हो रही है जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है।

इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को इतनी जमीन

वहीं डीडीए को 162.90 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को नरेला में 22.43 एकड़ जमीन का कब्जा सौंपा गया है। ये यूनिवर्सिटी का तीसरा कैंपस होगा। वर्तमान में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का द्वारका और पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में कैंपस है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Delhi Government DDA
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।