न्यू आगरा में 14.6 लाख लोगों को बसाने का होगा इंतजाम, 12,200 हेक्टेयर जमीन पर बसेगा सुंदर शहर

Hindi Newsएनसीआर NewsNew Agra will be built on 12200 hectares land of 58 villages in UP will accommodate over 14 lakh people
New Agra Project Update : यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने नए आगरा को विकसित करने का काम तेज कर दिया है। मास्टर प्लान को परीक्षण के लिए दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लॉनिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) भेजा गया है। उनसे इस पर सुझाव के साथ एक माह में रिपोर्ट मांगी गई है। 

Jan 04, 2026 07:44 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने नए आगरा को विकसित करने का काम तेज कर दिया है। मास्टर प्लान को परीक्षण के लिए दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लॉनिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) भेजा गया है। उनसे इस पर सुझाव के साथ एक माह में रिपोर्ट मांगी गई है। सुझावों को शामिल कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, बोर्ड व प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के फेज-दो में आगरा जिले के 58 गांव अधिसूचित हैं। इन गांवों की 12,200 हेक्टेयर जमीन पर न्यू आगरा अर्बन सेंटर विकसित किया जाएगा। इस नए शहर में 14.6 लाख लोगों के बसाने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यटन, उद्योग व वाणिज्यक सुविधाओं के विकास से लगभग 8.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पर्यटन व हरित क्षेत्र पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चंडीगढ़ की तर्ज पर बसेगा न्यू आगरा

अधिकारी के मुताबिक, न्यू आगरा का विकास चंडीगढ़ से प्रेरित होगा। इसके प्रस्तावित मास्टर प्लान में 2,501 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय होगा। यह कुल विकसित क्षेत्र का 27.7 फीसदी है। इसमें 14.6 लाख लोगों के रहने के लिए सुविधाएं विकसित होंगी।

कृषि उद्योग को प्राथमिकता मिलेगी

नए शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मैन्युफैक्चिरिंग, कृषि आधारित उद्योग, आईटी और आइटीईएस आधारित उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका क्षेत्रफल 1813 हेक्टेयर व 447 हेक्टेयर क्षेत्र मिश्रित उपयोग सेक्टर विकसित होंगे। वहीं 340 हेक्टेयर में व्यापारिक क्षेत्र होगा, जिसमें खुदरा दुकानें, कार्यालय परिसर और व्यावसायिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।

शैलेंद्र भाटिया, एसीईओ, यीडा, ''आगरा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और ऐतिहासिक है। न्यू आगरा के विकास पर इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मास्टर प्लान का स्कूल ऑफ प्लॉनिंग एंड आर्किटेक्चर से परीक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद मास्टर प्लान पर आगे का काम शुरू किया जाएगा।''

