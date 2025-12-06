Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNew Agra will be built like Chandigarh city and seven-V road concept will implement in new township
चंडीगढ़ की तर्ज पर बसेगा नया आगरा, नई टाउनशिप में सेवन वी सड़क कॉन्सेप्ट होगा लागू

चंडीगढ़ की तर्ज पर बसेगा नया आगरा, नई टाउनशिप में सेवन वी सड़क कॉन्सेप्ट होगा लागू

संक्षेप:

यमुना प्राधिकरण नए आगरा को विकसित करने की योजना को अगले माह से रफ्तार देने की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए यीडा ने नए आगरा के मास्टर प्लान को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को परीक्षण के लिए भेजा है। इस पर संस्थान एक माह में जबाव देगा।

Dec 06, 2025 08:11 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
प्राधिकरण फेज-2 में न्यू आगरा अर्बन सेंटर विकसित करेगी। इसके लिए 9130.82 हेक्टेयर का मास्टर प्लान बनवाया गया है। मास्टर प्लान के अनुसार नया आगरा चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित होगा। नई टाउनशिप में सेवन वी सड़क कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा। इस लेआउट में सात अलग-अलग प्रकार की सड़कें होगी जो वाहनों से लेकर पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों तक की जरूरतों को पूरा करेंगी। सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट होगी। इसमें से 2,501 हेक्टेयर का सबसे बड़ा हिस्सा आवासीय विकास के लिए है। 447 हेक्टेयर मिश्रित उपयोग क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है। नए शहर की जनसंख्या 14.6 लाख है, साथ ही 8.5 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। किसी तरह की कोई कमी की गुंजाइश न हो, इसलिए प्राधिकरण ने मास्टर प्लान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को भेजा है। इस पर संस्थान एक माह में जबाव देगा।

जानकारी के मुताबिक, यह इलाका ताज ट्रैपेजियम जोन में आता है। इसमें विश्व धरोहर स्थल ताजमहल और इसके आसपास के अन्य ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं। इसका उद्देश्य ताजमहल और आसपास के अन्य स्मारकों को वायु प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन और पर्यावरण क्षरण से बचाना है। ऐसे में यहां उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे जो प्रदूषण मुक्त होंगी।

शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी यीडा, ''नए आगरा के मास्टर प्लान को परीक्षण के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।''

इस प्रकार विकसित होगा नया शहर

श्रेणी :- क्षेत्रफल

आवासीय :- 2501

व्यावसायिक :- 340.09

व्यावसायिक टूरिज्म :- 142.45

औद्योगिक :- 1812.8

मिक्स लैंड :- 447

संस्थागत :- 244.13

सर्विस :- 86

मनोरंजन :- 322.48

पीएसपी टूरिज्म :- 172

ग्रीन :- 485.72

ग्रीन रिवर बफर :- 823.7

कृषि :- 127.43

वन :- 307

लॉजिस्टिक :- 180

सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर :- 1139.02

कुल क्षेत्रफल :- 9130.82

(नोट: क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
