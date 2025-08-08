गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी पर जाम खत्म करने को बनेगा नया 4 लेन फ्लाईओवर, इन रास्तों पर मिलेगी राहत

गाजियाबाद शहर में हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम खत्म करने के लिए नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। सेतु निगम को इसकी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 800 मीटर होगी।

गाजियाबाद शहर में हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम खत्म करने के लिए नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। सेतु निगम को इसकी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों को राहत मिल सकेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह फ्लाईओवर हापुड़ रोड पर इंग्राहम इंस्टीट्यूट के कट से शुरू होकर आयकर विभाग की इमारत के दूसरे कोने पर समाप्त होगा। करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 800 मीटर होगी। चार लेन वाले इस फ्लाईओवर के जरिये पुराने बस अड्डे से आने वाले वाहन हापुड़ चुंगी रेड लाइट को पार करते हुए सीधे डासना फ्लाईओवर की तरफ निकल जाएंगे। दूसरी ओर संजय नगर से कवि नगर थाने के सामने की तरफ जाने वाले वाहन बिना रुके निकल जाएंगे। इस नए प्रस्ताव से हापुड़ चुंगी पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी।

18 मिनट तक लगता है जाम : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि हापुड़ चुंगी पर जाम को लेकर सर्वे कराया गया था, जिससे पता चला कि यहां रेड लाइट पर करीब 15 से 18 मिनट तक जाम से जूझना पड़ता है। इससे हापुड़ चुंगी पर चारों तरफ से आने वाले वाहनों का दबाव है। ग्रीन सिग्नल होने के इंतजार में तीन तरफ लंबा जाम लगा रहता है।

जीडीए ने भी बनाई थी योजना : इस योजना से पहले हापुड़ चुंगी चौराहे के जाम को खत्म करने के लिए जीडीए की ओर से फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया गया था। करीब 930 मीटर लंबे और छह लेन वाले इस फ्लाईओवर पर 65 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना थी। बाद में प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

डासना फ्लाईओवर तक सफर आसान होगा : नए फ्लाईओवर के निर्माण से हापुड़ तिराहे से डासना फ्लाईओवर तक सफर आसान होगा। ठाकुरद्वारा मोड़ से मुड़ने के बाद बाद वाहनों को सेठ मुकंदलाल स्कूल की रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा। उसके बाद जीडीए के सामने वाले फ्लाईओवर से होते हुए नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आरओबी के रास्ते कलेक्ट्रेट के सामने ही जाम मिलेगा।

सबसे लंबा जाम लगता है हापुड़ चुंगी चौराहे पर एल्ट सेंटर की ओर से आने वाले वाहन राजनगर एक्सटेंशन और मेरठ रोड से आते हैं। यहां से कविनगर नया बस अड्डा और डासना की ओर जाते हैं। नए बस अड्डे से आने वाले वाहन भी एलटी, कविनगर और डासना की ओर जाते हैं। इस चौराहे पर सबसे लंबा जाम लगता है। प्रशासन की माने तो करीब एक लाख वाहन रोजाना चौराहे को पार करते हैं।