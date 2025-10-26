हमने कभी नहीं कहा कि यमुना साफ है…; छठ से पहले दिल्ली के मंत्री का बयान

संक्षेप: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कभी दावा नहीं किया कि यमुना साफ है या पानी पीने लायक है लेकिन इस साल छठ वहां हो सकती है। कपिल मिश्रा रविवार को क्राउन प्लासा और वसुदेव घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कभी दावा नहीं किया कि यमुना साफ है या पानी पीने लायक है लेकिन इस साल छठ वहां हो सकती है। कपिल मिश्रा रविवार को क्राउन प्लासा और वसुदेव घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्ट और अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार निशाना साधा। कपिल मिश्रा ने कहा, भाजपा ने कभी यह दावा नहीं किया कि यमुना साफ है या इसका पानी पीने योग्य है, लेकिन छठ पूजा की जा सकती है।

उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार ने भव्य छठ पूजा की तैयारी कर ली है। पिछली सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस बार छठ पूजा यमुना घाट पर ही होगी। कपिल मिश्रा ने पूछा,मैं अरविंद केजरीवाल से पूर्वांचल के लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमों के बारे में पूछना चाहता हूं। उन्होंने पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस बार पूजा इतनी अच्छी तरह से कैसे हो रही है?

इस बीच, क्राउन प्लाजा के पास तैयारियों का जायजा लेते हुए कपिल मिश्रा ने कहा, मैं यहां घाटों की तैयारी का जायजा लेने आया हूं और कुछ इंतजाम हैं जो हमें अगले कुछ घंटों में जल्दी से करने होंगे। वे सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल को ही दोष दे रहे होंगे, क्योंकि पिछले 11 सालों से उनकी ही सरकार थी। यमुना नदी की पिछले साल की स्थिति और इस साल की स्थिति की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा अंतर है।

इससे पहले कपिल मिश्रा ने कहा था कि दिल्ली सरकार इस साल की छठ पूजा को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए यमुना के किनारे 17 प्रमुख घाटों सहित शहर भर में 1,300 से अधिक घाटों पर व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, टेंट और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के छठी मैया को अर्घ्य दे सकें।

बयान में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान, मिश्रा ने अधिकारियों, स्थानीय प्रतिनिधियों, स्वयंसेवकों और विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्सव को सुचारु रूप से मानने के लिए सभी टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं।

मंत्री ने कहा, कई वर्षों तक, पूर्वांचल समुदाय के लोगों को यमुना किनारे छठ पूजा करने की अनुमति नहीं थी, जो उनकी आस्था के साथ अन्याय था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी के हर हिस्से में छठ समारोहों के लिए व्यवस्थाएं की हैं। मिश्रा ने कहा कि नरेला, त्रिलोकपुरी, सोनिया विहार, कालिंदी कुंज और वासुदेव घाट सहित प्रमुख घाटों पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।