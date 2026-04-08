Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग बनेगा ‘मॉडल रोड’; सुभाष चौक फ्लाईओवर की भी संवरेगी सूरत

Apr 08, 2026 07:00 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

Gurugram News : गुरुग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग को ‘मॉडल रोड’ बनाया जाएगा। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने इस सिलसिले में कार्यकर्ता अभियंता को आदेश जारी किए हैं। 

गुरुग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग बनेगा ‘मॉडल रोड’; सुभाष चौक फ्लाईओवर की भी संवरेगी सूरत

Gurugram News : गुरुग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग को ‘मॉडल रोड’ बनाया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने इस सिलसिले में कार्यकर्ता अभियंता को आदेश जारी किए हैं। इस मार्ग को मॉडल बनाने के साथ-साथ सुभाष चौक फ्लाईओवर का सौंदर्यकरण किया जाएगा।

जीएमडीए की तरफ से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर हीरो होंडा चौक तक सड़क को मॉडल बनाया जाएगा। इस मार्ग पर अभी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण चल रहा है। इस वजह से दोनों तरफ एक-एक लेन बंद है। इन मार्ग पर 10 रिहायशी और शैक्षणिक सेक्टर हैं। सड़क पर स्ट्रीट लाइट का बेहतर बंदोबस्त किया जाएगा। इस रोड पर साफ-सफाई बेहतर रखने के लिए गुरुग्राम नगर निगम की मदद ली जाएगी। आसपास लगते सेक्टर के मुख्य सड़कों से जुड़ाव को दुरुस्त किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम से नोएडा एयरपोर्ट तक चलेंगी सीधी बसें, रूट और टाइम पर फैसला आज

बस स्टॉप भी होंगे दुरुस्त

रोजाना करीब 70 से 80 हजार वाहन इस मार्ग से निकलते हैं। इस रोड को पैदल चलने और साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। बस स्टॉप को दुरुस्त किया जाएगा। मौजूदा समय में मुख्य सड़क पर बस स्टॉप बने हैं। बसों के रुकने के दौरान वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। सड़क पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। स्लिप रोड और सर्विस रोड को बेहतर और गड्ढामुक्त किया जाएगा। इस मार्ग को अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। टैक्सी और ऑटो स्टेंड के लिए जगह सुनिश्चित की जाएगी। इस रोड को मॉडल बनाने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:द्वारका एक्सप्रेसवे के पास ग्लोबल और विजन सिटी के बीच बनेगा 4-लेन अंडरपास

फ्लाईओवर के सौंदर्यकरण में जुटे अधिकारी

सुभाष चौक फ्लाईओवर के सौंदर्यकरण में अधिकारी जुट गए हैं। दोनों तरफ ग्रिल को पेंट किया जा रहा है। फ्लाईओवर के डिवाइडर पर बड़े-बड़े गमले रख दिए हैं, जिसमें पौधे लगाए जाएंगे।

अमित गोदारा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग को बेहतर बनाया जाएगा। सेक्टर-39 स्थित साइबर पार्क के आसपास के क्षेत्र को यातायात के लिए बेहतर बनाया जाएगा। चौक-चौराहों को आवागमन के लिए सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए योजना बनाई जा रही है।''

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के धंसने का खतरा! NHAI ने जताई आशंका
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।