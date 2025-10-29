दिल्ली में यहां बनेगी विश्वस्तरीय एजुकेशन सिटी, DDA ने बनाया खास प्लान

संक्षेप: DDA ने नेरला के सेक्टर G7 और G8 में 61 एकड़ जमीन पर एक विश्वस्तरीय एजुकेशन सिटी बनाने की योजना बनाई है, जिसमें शिक्षण संस्थान, डिजिटल लर्निंग ज़ोन, इनोवेशन हब्स और हॉस्टल जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) अब सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है। डीडीए ने नेरला के सेक्टर G7 और G8 में 61 एकड़ की विशाल जमीन पर एक विश्वस्तरीय एजुकेशन सिटी तैयार करने का प्लान बनाया है। यह जगह स्कूलों, कॉलेजों, टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स और फिनिशिंग स्कूलों से सजी होगी। एक डीडीए अधिकारी ने बताया कि यहां डिजिटल लर्निंग जोन, लाइब्रेरीज और इनोवेशन हब्स भी होंगे, जो छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ेंगे।

55 साल की लीज पर नीलामी टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डीडीए ने बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों से आवेदन मांगे हैं, जिनके पास बड़े शिक्षा परिसर चलाने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। जमीन 55 साल की लीज पर नीलामी से दी जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। इच्छुक संस्थान EoI (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) जमा कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो दिल्ली को शिक्षा का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं।

मास्टर प्लान के मुताबिक डिजाइन मास्टर प्लान फॉर दिल्ली (MPD) 2021 के नियमों का सख्ती से पालन होगा। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स के लिए FAR 225 और अधिकतम ऊंचाई 37 मीटर तक होगी। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ग्रुप हाउसिंग नियमों से बनेंगे। कुल जमीन के 25% पर निर्माण होगा वहीं 33.33% ग्राउंड कवरेज और FAR 200 भी शामिल होगा। इसके अलावा 15% एरिया पर स्टेडियम, जिम और कल्चरल स्पेस होगा। वहीं 15% पर हरे-भरे गार्डन और ओपन स्पेस बनाया जाएगा। पूरी सिटी को 40 मीटर चौड़ी रोड से घेरा जाएगा, ताकि ट्रैफिक जाम की कोई टेंशन न हो।

हॉस्टल से लेकर EV चार्जिंग तक होगी सुविधाएं यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी जीने का पूरा इंतजाम होगा। छात्रों, फैकल्टी, स्टाफ और गेस्ट्स के लिए हॉस्टल और गेस्ट हाउस बनेंगे। पैदल चलने के लिए फ्रेंडली पाथवे, साइकिल ट्रैक्स, EV चार्जिंग पॉइंट्स और भरपूर पार्किंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी ऐसी कि देशभर के स्टूडेंट्स यहां खिंचे चले आएं।