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दिल्ली में दो नाबालिगों ने की थी शातिर नेपाली बदमाश की हत्या, पकड़े जाने पर पुलिस को बताई वजह

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने नंदनगरी में दिवाली की रात को हुई शातिर नेपाली बदमाश सोनू कांचा की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी दो नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में मर्डर की वजह भी बता दी है।

Stabbed to Death, Murder Case
दिल्ली के नंदनगरी में शातिर बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने दो नाबालिगों को हिरासत में लिया।

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में जबरन रुपये छीनने और प्रताड़ना से परेशान होकर दो नाबालिगों ने गुरुवार देर रात एक शातिर बदमाश की चाकू से ताबड़तोड़ वारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नेपाली मूल के सोनू कांचा के रूप में हुई है, जिस पर लूट, झपटमारी और जबरन वसूली के 15 आपराधिक मामले दर्ज थे।

नंद नगरी पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर शुक्रवार को 16 और 17 वर्षीय दोनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है तथा वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है।

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पुलिस के मुताबिक, गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे गगन सिनेमा के पास स्थित एक पार्क की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पार्क में एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा है और उसके पास शराब की बोतल व गिलास भी मौजूद हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सीसीटीवी में दिखे थे दोनों संदिग्ध

दिल्ली में बेघर रह रहा सोनू कांचा पहले भी कई बार जेल जा चुका था। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें दो संदिग्ध नजर आए। फुटेज के जरिये पहचान सुनिश्चित कर पुलिस ने शुक्रवार को नंद नगरी इलाके से ही दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया।

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दीवाली के दिन रुपये छीनने से नाराज होकर रची साजिश

पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपी नाबालिगों ने बताया कि सोनू नशा खरीदने के लिए अक्सर उनके साथ मारपीट कर रुपये छीन लेता था और उन पर अपने लिए लूट व झपटमारी करने का दबाव बनाता था। दीवाली पर परिजनों द्वारा दिए गए रुपये भी बदमाश ने डरा-धमकाकर छीन लिए थे, जिससे तंग आकर दोनों ने उसकी हत्या करने की ठान ली। आरोपियों को पता था कि सोनू रात के समय पार्क में बैठकर शराब पीता है। साजिश के तहत दोनों ने एक दुकान से 300 रुपये में चाकू खरीदा और रात में पार्क पहुंच गए। वहां शराब पी रहे सोनू के पेट, सीने और कमर पर उन्होंने चाकू से पांच से छह वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।

वृद्ध का गला दबाकर नकदी और दस्तावेज लूटे

वहीं, एक अन्य मामले में दिल्ली केआरके पुरम इलाके में रिंग रोड पर बने फुटओवर ब्रिज पर युवक और युवती ने 66 वर्षीय बुजुर्ग को लूट लिया। युवक ने पीछे से बजुर्ग की गर्दन दबाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों उनकी जेब से नकदी और जरूरी दस्तावेज निकालकर फरार हो गए। आरके पुरम थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित विनोद कुमार तिवारी परिवार के साथ आरके पुरम के सेक्टर-13 स्थित एआरडी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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