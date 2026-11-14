दिल्ली में दो नाबालिगों ने की थी शातिर नेपाली बदमाश की हत्या, पकड़े जाने पर पुलिस को बताई वजह

दिल्ली पुलिस ने नंदनगरी में दिवाली की रात को हुई शातिर नेपाली बदमाश सोनू कांचा की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी दो नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में मर्डर की वजह भी बता दी है।

दिल्ली के नंदनगरी में शातिर बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने दो नाबालिगों को हिरासत में लिया।

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में जबरन रुपये छीनने और प्रताड़ना से परेशान होकर दो नाबालिगों ने गुरुवार देर रात एक शातिर बदमाश की चाकू से ताबड़तोड़ वारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नेपाली मूल के सोनू कांचा के रूप में हुई है, जिस पर लूट, झपटमारी और जबरन वसूली के 15 आपराधिक मामले दर्ज थे।

नंद नगरी पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर शुक्रवार को 16 और 17 वर्षीय दोनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है तथा वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे गगन सिनेमा के पास स्थित एक पार्क की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पार्क में एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा है और उसके पास शराब की बोतल व गिलास भी मौजूद हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सीसीटीवी में दिखे थे दोनों संदिग्ध दिल्ली में बेघर रह रहा सोनू कांचा पहले भी कई बार जेल जा चुका था। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें दो संदिग्ध नजर आए। फुटेज के जरिये पहचान सुनिश्चित कर पुलिस ने शुक्रवार को नंद नगरी इलाके से ही दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया।

दीवाली के दिन रुपये छीनने से नाराज होकर रची साजिश पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपी नाबालिगों ने बताया कि सोनू नशा खरीदने के लिए अक्सर उनके साथ मारपीट कर रुपये छीन लेता था और उन पर अपने लिए लूट व झपटमारी करने का दबाव बनाता था। दीवाली पर परिजनों द्वारा दिए गए रुपये भी बदमाश ने डरा-धमकाकर छीन लिए थे, जिससे तंग आकर दोनों ने उसकी हत्या करने की ठान ली। आरोपियों को पता था कि सोनू रात के समय पार्क में बैठकर शराब पीता है। साजिश के तहत दोनों ने एक दुकान से 300 रुपये में चाकू खरीदा और रात में पार्क पहुंच गए। वहां शराब पी रहे सोनू के पेट, सीने और कमर पर उन्होंने चाकू से पांच से छह वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।