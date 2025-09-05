नेपाल के बदमाश का गुरुग्राम में एनकाउंटर, फर्जी आईडी बना बार-बार आता था भारत; ये था मकसद

गुरुग्राम सेक्टर-43 क्राइम ब्रांच ने नेपाल के एक शातिर बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

गुरुग्राम सेक्टर-43 क्राइम ब्रांच ने नेपाल के एक शातिर बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

आरोपी फेसबुक पर अपना नाम बदलकर भारत में नेपाल मूल के घरेलू नौकरों के साथ दोस्ती कर चोरियों-लूटपाट को अंजाम देता था। वह बस से भारत आता और टैक्सी से वापस नेपाल लौटता था। पुलिस ने आरोपी से एक पिस्तौल, कारतूस, बैग समेत अन्य सामान बरामद किए हैं।

सेक्टर-43 क्राइम ब्रांच प्रभारी नरेंद्र शर्मा को सूचना मिली थी कि नेपाल मूल का एक व्यक्ति आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में वजीराबाद से ताऊ देवीलाल पार्क के पिछले वाले रास्ते पर घूम रहा है। जिसके बाद बुधवार की रात करीब 1 बजे पुलिस ने वहां जाल बिछाया तो एक युवक वहां मिला। पुलिस ने उसे रोका तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। गोली पुलिस की गाड़ी में लगी। इसके बाद युवक पुलिस पर फायर करता रहा तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में एक गोली लग गई।

फेसबुक से करता था संपर्क आरोपी जगत बहादुर ने पुलिस को बताया वह अपना नाम बदलकर फेसबुक पर नेपाल के ऐसे लोगों से दोस्ती करता है, जो भारत में किसी के घर में रहकर नौकरी करते हैं। आरोपी भारत आकर फेसबुक पर बनाए गए दोस्त के साथ मिलकर मकान मालिक और उसके घरवालों को किसी पेयजल में नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें बेहोश कर देता। इसके बाद मकान से चोरी किया गया माल लेकर टैक्सी से नेपाल वापस चला जाता था।

चोरी का माल टैक्सी से नेपाल ले जाता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी बस में नेपाल से भारत आता था और चोरी करने के बाद चोरी के सामान को टैक्सी में रखकर वापस नेपाल ले जाता था। अगली बार फिर से नया फर्जी नाम और उसी नाम की फर्जी आईडी लेकर भारत आता था। पिछले साल उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई में भी करीब 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया था।