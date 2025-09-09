नेपाल के नागरिकों को हर पल सता रही अपनों की चिंता, 3-4 दिनों से नहीं हो पा रही बात

नेपाल में सरकार के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में हो रहे युवाओं के प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के चलते, दिल्ली में रह रहे कई नेपाली नागरिक अपने परिवार से संपर्क न होने के कारण चिंतित हैं और उन्हें अपनों की सुरक्षा की चिंता सता रही है।

नेपाल में मेरा भाई राष्ट्रपति के घर से कुछ ही दूरी पर रहता है। जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है, तब से तीन-चार दिन से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भाई को लेकर चिंता सता रही है। यह कहना है नेपाल के रहने वाले राजन का। दिल्ली में वह अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ रहते हैं। वह किस स्थिति में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वह कहते हैं कि यह नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा और पहला युवाओं का आंदोलन है।

उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध अलग बात है, लेकिन यह प्रदर्शन सरकार में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के विरोध में है। राजन ने कहा कि उनका भाई होटल में शेफ है। ऐसे में आखिरी बात उनसे तीन सितंबर को हुई थी। उन्होंने वहां से कहा था कि यह व्हाट्सऐप पर उनकी आखिरी कॉल है। इसके बाद से संपर्क नहीं हुआ। इसी तरह फ्रांस में रहने वाली नेपाली नागरिक मेनका ठाकुर ने बताया कि उनका घर काठमांडू घाटी से बहुत दूर नहीं है। ऐसे में घर के सदस्यों को लेकर मन घबरा रहा है। उन्होंने घबराते हुए कहा कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो नेपाल को बांग्लादेश बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का यह प्रदर्शन सही है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि आंदोलन को सख्ती से दबाने की बजाय युवाओं से बात करें और इस समस्या को समाधान निकालें।

असंतोष से बढ़ रहा आंदोलन : भारद्वाज नेपाल में हो रहे वर्तमान आंदोलन को लेकर जेएनयू के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज का कहना है कि जहां सिविल सोसाइटी सक्रिय रहती है, वहां सत्ता विरोधी आंदोलन की संभावना हमेशा बनी रहती है। नेपाल में राजा को हटाने के बाद अब तक वहां तीन बार संविधान सभा का गठन हुआ। वहां की राजनीति में स्थिरता नहीं रही। असंतोष के कारण आंदोलन बढ़ रहा है। इस कारण युवा वहां विरोध कर रहे हैं।

दिल्ली में रहने वाले नेपाली युवा सरकार से नाराज दिल्ली में रहने वाले नेपाली लोगों में डर का माहौल जरूर है, लेकिन युवाओं में नेपाल सरकार को लेकर भारी गुस्सा है। युवाओं ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में युवा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की ओर से गोलियां चलाने की वीडियो देखे हैं। यह काफी डरावना है।

नेपाली नागरिक युवराज ने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने पर एक बार घरवालों से बात हुई थी। प्रदर्शन में शामिल दोस्तों से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है।