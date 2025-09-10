नेपाल में हिंसा के बीच DTC ने भी दिल्ली-काठमांडू बस सेवाएं की सस्पेंड, क्या कहा?

डीटीसी ने दिल्ली-काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। दिल्ली-काठमांडू मैत्री बस सेवा के नाम से चर्चित यह सेवा भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

नेपाल में जारी अराजकता के बीच दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने भी दिल्ली-काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि डीटीसी बस सेवाएं सस्पेंड की जा रही हैं। दिल्ली-काठमांडू मैत्री बस सेवा के नाम से जानी जाने वाली यह सेवा भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। यह दोनों देशों के लोगों के बीच यात्रा का एक लोकप्रिय विकल्प बनी हुई हैं।

अधिकारी ने कहा कि हम फिलहाल नेपाल आवाजाही करने वाली बस सेवाएं स्थगित कर रहे हैं। स्थिति सामान्य होने पर इसे फिर से शुरू किया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जिन यात्रियों ने टिकटों की एडवांस बुकिंग कराई थी उन्हें रिफंड किया जाएगा। बता दें कि डीटीसी बस सेवाएं 1,167 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इसका किराया 2,800 रुपये है। ये बस सेवाएं हफ्ते में 6 दिन चलती हैं।

डीटीसी बसें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती हैं। वहीं नेपाल की मंजुश्री बसें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती हैं। डीटीसी वोल्वो बसें चलाती है जबकि मंजुश्री मार्को पोलो बसों का संचालन करती है। डीटीसी की वेबसाइट के अनुसार, यात्रा में सीमा शुल्क जांच के लिए फिरोजाबाद, फैजाबाद, मुगलिंग और सोनौली (भारत-नेपाल सीमा) पर निर्धारित पड़ाव शामिल हैं।