नेपाल के प्रदर्शन और अन्ना आंदोलन को एक जैसा बताया, कांग्रेस नेता बोले- वह भी एक षड्यंत्र था

कांग्रेस नेता ने नेपाल में सरकार और नेताओं के खिलाफ जारी प्रदर्शन को अन्ना आंदोलन जैसा बताया है। कहा कि भारत में ऐसी घटना नहीं होगी। ऐसी घटना यहां पहले ही हो चुकी है और इसके लाभार्थी पहले से ही सत्ता में हैं। उन्होंने अन्ना आंदोलन को विदेशी ताकतों का षड्यंत्र करार दिया।

पिछले आधे दशक से भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और अब नेपाल तक विरोध प्रदर्शनों की चपेट में हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत में ऐसी घटना नहीं होगी, क्योंकि यह यहां पहले ही हो चुकी है और इसके लाभार्थी पहले से ही सत्ता में हैं।

कांग्रेस नेता सुरेन्द्र राजपूत ने कहा कि भारत में सत्ता अब अराजकता के लाभार्थियों के पास है। इसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे-अरविंद केजरीवाल आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया, जिसने एक दशक पहले कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था।

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट राजपूत ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत पहले ही नेपाल और बांग्लादेश में देखी गई अराजकता को झेल चुका है, जब हमारी सरकार को विदेशी शक्तियों के षड्यंत्रों द्वारा अस्थिर किया गया था।

2014 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के केंद्र में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अन्ना आंदोलन से उभरी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) तब से भारतीय राजनीति में एक उल्लेखनीय ध्रुव बनी हुई है।

इस बीच, नेपाल संकट का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण शुरू हुए विरोध प्रदर्शन तेजी से व्यापक हो गए और इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया।

अन्ना आंदोलन के प्रदर्शनकारी विचारहीन थे राजपूत ने कहा कि याद कीजिए 2012-13 का साल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का झंडा और सरकार को घुटने टेकने पर आमादा चीखती-चिल्लाती भीड़। उन्होंने दावा किया कि अन्ना आंदोलन के प्रदर्शनकारी भी समान रूप से विचारहीन थे।

उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व को श्रेय दिया। नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार गिर भी जाए तो भी गोलियां नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व को लगा कि प्रदर्शनकारी युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने पहले दिल्ली (2013) और फिर पंजाब (2022) में कांग्रेस को हराया। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा को भी चुनौती दी है। कांग्रेस और आप भी समय-समय पर साथ आए हैं, लेकिन ज्यादातर उनके बीच प्यार और तकरार का रिश्ता रहा है।

अन्ना-केजरीवाल आंदोलन को विदेशी ताकतों की कठपुतली बताया राजपूत ने कहा कि म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, वह 2013 में भारत में पहले ही हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी देशों में विरोध प्रदर्शनों के बाद जो लोग सत्ता में आए हैं, वे अमेरिकी एजेंट हैं।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने योग गुरु रामदेव, पूर्व सेना प्रमुख (बाद में मंत्री) वी.के. सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी (बाद में राजनीतिज्ञ) किरण बेदी और उस समय आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया, ताकि युवाओं को दिखाया जा सके कि अराजकता से दूर वह बातचीत में विश्वास करती है।

राजपूत ने हिंदी में आगे लिखा कि यूपीए सरकार ने देश को उस हिंसक अराजकता से बचाया जो बांग्लादेश और नेपाल की सरकारें नहीं बचा सकीं। उन्होंने आगे कहा कि इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जनता के लिए काम करने वाली सरकार बदनाम हुई और मनमोहन सिंह द्वारा हासिल की गई आर्थिक प्रगति रुक ​​गई।