पड़ोसी को अवैध निर्माण की शिकायत करने का सीधे तौर पर कोई हक नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक पड़ोसी को अवैध निर्माण की शिकायत करने का सीधे तौर पर कोई अधिकार नहीं होता। वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस निर्माण से उसके घर या उससे संबंधित स्थल पर प्रकाश या हवा प्रभावित हो रही हो।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता काम से प्रभावित नहीं हो रहा और अवैध निर्माण वाली संपति का पड़ोसी नहीं है तो उसे शिकायत करने का अधिकार नहीं है।

बेंच ने करोल बाग इलाके में 15 जगहों पर अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले व्यक्ति की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि, बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बेशक किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह के अवैध निर्माण की शिकायत करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण पाए जाने पर एमसीडी को इन संपतियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

एमसीडी ने कहा, कार्रवाई जारी : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि सभी संपतियों का निरीक्षण किया गया है। कुछ संपतियों में पाया गया है कि बिल्डिंग प्लान के एवज में गलत बयाजबाजी की गई थी। एक संपति पर पांच भवन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर इनके खिलाफ अनधिकृत निर्माण की श्रेणी में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मामले में हाईकोर्ट ने एमसीडी को कार्रवाई करने को कहा है। वहीं, इन इमारतों के मालिकों को भी स्वतंत्रा दी है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा किया गया निर्माण सही है तो वह भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं।