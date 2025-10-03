Neighbours have no right to directly complain about illegal construction, Delhi High Court decision पड़ोसी को अवैध निर्माण की शिकायत करने का सीधे तौर पर कोई हक नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, Ncr Hindi News - Hindustan
Neighbours have no right to directly complain about illegal construction, Delhi High Court decision

पड़ोसी को अवैध निर्माण की शिकायत करने का सीधे तौर पर कोई हक नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता कौशिकFri, 3 Oct 2025 06:40 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक पड़ोसी को अवैध निर्माण की शिकायत करने का सीधे तौर पर कोई अधिकार नहीं होता। वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस निर्माण से उसके घर या उससे संबंधित स्थल पर प्रकाश या हवा प्रभावित हो रही हो।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता काम से प्रभावित नहीं हो रहा और अवैध निर्माण वाली संपति का पड़ोसी नहीं है तो उसे शिकायत करने का अधिकार नहीं है।

बेंच ने करोल बाग इलाके में 15 जगहों पर अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले व्यक्ति की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि, बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बेशक किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह के अवैध निर्माण की शिकायत करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण पाए जाने पर एमसीडी को इन संपतियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

एमसीडी ने कहा, कार्रवाई जारी : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि सभी संपतियों का निरीक्षण किया गया है। कुछ संपतियों में पाया गया है कि बिल्डिंग प्लान के एवज में गलत बयाजबाजी की गई थी। एक संपति पर पांच भवन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर इनके खिलाफ अनधिकृत निर्माण की श्रेणी में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मामले में हाईकोर्ट ने एमसीडी को कार्रवाई करने को कहा है। वहीं, इन इमारतों के मालिकों को भी स्वतंत्रा दी है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा किया गया निर्माण सही है तो वह भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं।

15 संपतियों पर की थी शिकायत

एक व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि करोल बाग इलाके में 15 ऐसी जगह हैं, जहां अवैध निर्माण किया गया है। कुछ जगहों पर अवैध निर्माण जारी है, लेकिन एमसीडी इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर बेंच ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि अवैध निर्माण की शिकायत की आड़ में कई तरह के गैरकानूनी काम चल रहे हैं। इन अवैध निर्माण से संबंध ना रखने वाले व्यक्ति की इन शिकायतों पर सुनवाई उचित नहीं है।