NCR के ये शहर भी घोंट रहे दिल्ली का दम, हवा को ‘जहरीला’ बनाने में बड़ा योगदान
Delhi Air Polltion: दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में एनसीआर के अन्य शहरों का भी बड़ा योगदान है। आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में एनसीआर के शहरों का संयुक्त योगदान एक-तिहाई से अधिक रहा। इनमें नोएडा और गाजियाबाद सबसे आगे रहे।
Delhi Air Polltion: राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों पर प्रतिबंध से निर्माण तक पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बाद भी दिल्ली की हवा दम घोटू है। यहां की हवा को प्रदूषित करने में एनसीआर की बड़ी भूमिका है। बीते तीन दिनों में नोएडा और गाजियाबाद से आने वाला प्रदूषण दिल्ली की हवा पर सबसे ज्यादा असर डालने वाले बाहरी शहरी स्रोतों में शामिल है।
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के डीएसएस के बीते तीन दिनों के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में एनसीआर के शहरों का संयुक्त योगदान एक-तिहाई से अधिक रहा। इनमें नोएडा और गाजियाबाद सबसे आगे रहे।
बाहरी प्रदूषण भी राजधानी की सीमा में पहुंच रहा
आईआईटीएम के डीएसएस पर उपलब्ध शहरवार आकलन दिल्ली की हवा में स्थानीय और बाहरी प्रदूषण की हिस्सेदारी अलग-अलग बताता है। इसके मुताबिक दिल्ली की सीमा के बाहर होने वाली गतिविधियों से निकलने वाला प्रदूषण भी राजधानी में पहुंच रहा है।
अन्य राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही
नोएडा और गाजियाबाद के अलावा मेरठ, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य एनसीआर जिलों की हिस्सेदारी भी इसमें दर्ज की जाती है। बीते तीन दिनों मे गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर से सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में आया है। आईआईटीएम का अनुमान है कि बुधवार को हवा का रुख बदलने से गुरुग्राम, झज्जर से सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली पहुंचेगा। इनकी हिस्सेदारी बुधवार को 16 फीसदी से ज्यादा हो सकती है।
किसकी कितनी हिस्सेदारी
नोएडा - 8.7%
गाजियाबाद - 6.8 %
बुलंदशहर - 5.5 %
फरीदाबाद - 3%
गुरुग्राम - 3.5%
अन्य शहरों को मिलाकर - 30% से ज्यादा
परिवहन - 17%
पराली - 3%
निर्माण - 2.25%
पंजाब में पराली जलाने के 198 नए मामले
पंजाब में सोमवार को पराली जलाने के 198 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में 15 सितंबर के बाद से अब तक पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 4,657 हो गई है। तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तरनतारन में पराली जलाने के सबसे अधिक 659 मामले दर्ज किए गए।
हवा का रुख भी तय करता है स्तर
दिल्ली में पड़ोसी शहरों से प्रदूषण का बड़ा कारण हवा का रुख है। तीन दिन से हवा की गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है। हवा की दिशा उत्तर-पूर्वी होने के कारण गाजियाबाद-नोएडा के औद्योगिक इलाकों की प्रदूषित हवा आनंद विहार, पटपड़गंज और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में आकर ठहर रही है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से उड़ने वाली धूल दिल्ली के वायुमंडल में जमा हो रही है।
पीएम 2.5 को रोकने की योजना बेहतर हो
पर्यावरणविद डॉ. गुफरान बेग ने बताया कि हम राजधानी में ही प्रदूषण रोकने के कदम उठा रहे हैं। जैसे प्रशासनिक सीमा होती है, प्रदूषण भी अपनी एक सीमा बनाता है। वह कहां से आ रहा है, कितनी दूर तक आएगा। इस पर काम करने की जरूरत है। अभी बड़े पैमाने पर पीएम 10 को रोकने की कवायद है। पीएम 2.5 को रोकने की योजना बेहतर नहीं है।
प्रदूषण के लिए भौगोलिक स्थिति भी जिम्मेदार
स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की प्रोफेसर डॉ.मीनाक्षी धोते ने बताया कि प्रदूषण के लिए दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी बड़ा कारण है। यहां आकर प्रदूषण फंस जाता है। हम एक गोले जैसी जगह में है। चारों तरफ से आने वाली हवा के साथ आसपास के शहरों का प्रदूषण दिल्ली में आता है और वह यहां के वायुमंडल में फंस जाता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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