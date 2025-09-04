Nehru First Delhi Home Sells for Record Rs 1100 Crore 1100 करोड़ में बिक गया नेहरू का पहला घर, बेहद रोचक है इस बंगले की कहानी, Ncr Hindi News - Hindustan
1100 करोड़ में बिक गया नेहरू का पहला घर, बेहद रोचक है इस बंगले की कहानी

दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला आधिकारिक निवास 17, मोतीलाल नेहरू मार्ग, 1100 करोड़ रुपये में बिका है, जो इसे भारत की सबसे महंगी रिहायशी प्रॉपर्टी डील बनाता है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 11:45 AM
दिल्ली के दिल में बसा लुटियंस बंगला जोन, जहां हर कोठी की अपनी एक कहानी है, आज फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का केंद्र है 17, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित वह ऐतिहासिक बंगला, जो कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला आधिकारिक निवास था। यह बंगला हाल ही में 1100 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत में बिका है, जो इसे भारत की सबसे महंगी रिहायशी प्रॉपर्टी डील बनाता है।

इतिहास की गवाही देता है ये बंगला

इस बंगले को पहले 17 यॉर्क रोड के नाम से जाना जाता था। यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके पहले प्रधानमंत्री की यादों का ठिकाना है। 3.7 एकड़ में फैला यह बंगला ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किए गए लुटियंस बंगला जोन (LBZ) का हिस्सा है। इस जोन को 1912 से 1930 के बीच बनाया गया था और यह दिल्ली के सबसे रईस और ताकतवर लोगों का गढ़ रहा है। इस बंगले में करीब 24,000 वर्ग फुट का बना हुआ क्षेत्र है, जो इसे विशाल और भव्य बनाता है।

1400 करोड़ तक लगी थी कीमत

इस ऐतिहासिक बंगले की बिक्री की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, बंगले के मौजूदा मालिकों ने इसकी कीमत 1400 करोड़ रुपये तय की थी। लेकिन, एक मशहूर बेवरेज इंडस्ट्री के कारोबारी ने इसे 1100 करोड़ रुपये में खरीद लिया। यह सौदा भारत की रियल एस्टेट मार्केट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। इस डील को अंतिम रूप देने के लिए एक नामी लॉ फर्म ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि यदि किसी का इस प्रॉपर्टी पर कोई दावा है, तो वह सात दिनों के भीतर सबूत पेश करे।

कौन था इस बंगले का मालिक?

इस बंगले की मालकिनें राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी थीं, जो राजस्थान के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पिछले एक साल से इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिशें चल रही थीं। इसकी लोकेशन और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए केवल कुछ चुनिंदा अरबपति ही इसे खरीदने की हैसियत रखते थे। आखिरकार, एक भारतीय उद्योगपति ने इस सौदे को अपने नाम कर लिया, जिसकी पहचान अभी गोपनीय रखी गई है।

अमीरों और ताकतवरों का ठिकाना है लुटियंस जोन

लुटियंस बंगला जोन दिल्ली का वह इलाका है, जहां जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा भी करोड़ों में बिकता है। 28 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में करीब 3000 बंगले हैं, जिनमें से ज्यादातर में केंद्रीय मंत्री, जज, और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहते हैं। लेकिन, इनमें से 600 प्रॉपर्टियां निजी हैं, जिनके मालिक भारत के सबसे धनवान लोग हैं। हाल ही में पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने भी इस जोन में एक बंगला खरीदा था, जो इस इलाके की रईसी और रुतबे को दर्शाता है।

क्यों है यह डील इतनी खास?

यह बंगला सिर्फ अपनी कीमत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण भी चर्चा में है। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत को आजादी के बाद नई दिशा दी, इस बंगले में रहे थे। यह प्रॉपर्टी न केवल एक रिहायशी जगह है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री की विरासत का हिस्सा है। इसकी बिक्री ने न सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट में हलचल मचाई है, बल्कि इतिहास के पन्नों को भी फिर से खोल दिया है।