नेहा बोरा आज फिर से दिल्ली में करेंगी मार्च, साथ में होंगे महात्मा गांधी के परपोते; क्या है प्लान
दिल्ली में ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ आज फिर से मार्च होने जा रहा है। इस मार्च में आइसा की नेहा बोरा के साथ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी शामिल होंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से दिल्ली में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, राकेश टिकैत के साथ ही कई एक्टिविस्ट चुनाव आयोग तक मार्च करने जा रहे हैं। इसके लिए शुक्रवार यानी आज 1 बजे का समय निश्चित किया गया है। एसआईआर में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा, आइसा और एसएफआई इस मार्च में हिस्सा लेंगे। इन सभी संगठनों के साथ ही इस मार्च में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी हिस्सा लेंगे।
कहां होगा मार्च
इस मार्च के लिए लोग गुरुद्वारा बंग्ला साहिब पर इकट्ठा होंगे और यहां से गोल डाकखाना होते हुए गोल मार्केट होते हुए चुनाव आयोग कार्यालय तक जाएंगे। इस मार्च के माध्यम से लेफ्ट संगठन के साथ ही कई एक्टिविस्ट ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस मार्च को देखते हुए इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन
इस मार्च में सिविल सोसाइटी के साथ छात्र संगठन और किसान संगठन भी शामिल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मार्च के लिए 300 से ज्यादा संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। इस मार्च के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें एसआईआर को रद्द करने, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिलीट हुए वोट को फिर से बहाल करने और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जाएगी।
निर्मला सीतारमन के पति भी होंगे शामिल
इस मार्च में नेहा बोरा के साथ तुषार गांधी, राकेश टिकैत और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति परकला प्रभाकर भी शामिल होंगे। इस मार्च के लिए जारी किए गए पोस्टर में अभिजीत दीपके, नेहा बोरा, आइशी घोष भी शामिल होंगे।
आज नेहा पर आएगा हाई कोर्ट का फैसला
बता दें कि कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने वाली बोरा ने (पुलिस के) नोटिस को रद्द किये जाने और पुलिस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस दौरान याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। हाई कोर्ट में बहस के दौरान, बोरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि महज 'कट-एंड-पेस्ट' किया। इस मामले पर आज यानी शुक्रवार को हाई कोर्ट का फैसला आएगा।
पुलिस के नोटिस का जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि नोटिस के अनुसार, मैंने जो किया है वह यह है -- मंडी हाउस के गोल चक्कर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जोर-जोर से चिल्लाना। आपने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर और उसके आसपास विरोध प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया। आपने लोगों को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक अनधिकृत प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाया... और बिना उचित अनुमति लिए राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर