… तो छवि खराब हो सकती है, नेहा बोरा ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को घेरा; पंजाब चुनाव से जोड़ा
आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है। बोरा ने कहा कि सही डेटा सामने आने पर आपकी छवि खराब हो सकती है। आइसा नेता ने दिल्ली के प्रदूषण को पंजाब चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है।
आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आप यह दावा कर रहे हैं कि इस साल 220 दिन हवा की गुणवत्ता अच्छी रही। लेकिन जब हम उस डेटा की जांच करते हैं, तो पता चलता है कि इसमें हेरफेर की गई है। क्योंकि सही डेटा सामने आने पर आपकी छवि खराब हो सकती है। आप यह भी दावा कर रहे हैं कि इस साल अक्टूबर का महीना पिछले एक दशक में सबसे साफ महीना रहा है।
आप यह नहीं बताते कि अक्टूबर में सबसे ज्यादा बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से सारा प्रदूषण और धूल-कण नीचे बैठ गए। फिर, जब यह बात साफ हो जाती है कि बारिश रुकने के बाद पर्यावरण फिर से पहले जैसा हो गया है और वायु प्रदूषण वापस आ गया है। फिर लोग पूछने लगते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। तो फिर आपको याद आता है कि अच्छा ये वाला काम नहीं करेगा कि 220 दिन अच्छे दिन रहे हैं। तो हम फिर से पंजाब सरकार पर बात कर देते हैं। पंजाब में चुनाव भी आ रहे हैं। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। अपनी जवाबदेही से भी हम पीछा छुड़ा लेंगे और जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी हम लोग विपक्षी पार्टी पर निशाना साध देंगे।
अब हम पंजाब सरकार की बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दिल्ली में खड़ी होकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछुंगी। मैं दिल्ली में रहती हूं। आप बार-बार पराली जलाने की बात करते हैं। मैं उमीद करती हूं कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सुप्रीम कोट की कार्यवाही देखती होंगी और उसका आदर करती होंगी।
अगर उन्होंने उसे फॉलो किया है तो उसमें जो एक ऑब्जरवेशन हुई है वो यह हुई है कि अगर आप पराली जलाने की की भी बात करेंगे तो प्रदूषण बढ़ने में पराली जलाने से बड़ा योगदान आज के समय में वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगी तो निजी वाहनों की वजह से जो प्रदूषण होता है, उसको एड्रेस नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है कि आप खुद से भी झूठ बोल रही हैं और दिल्ली की जनता से भी झूठ बोल रही हैं।
दूसरी चीज जब आपको बार बार बोला जाता है कि दिल्ली की विशेष भौगोलिक परिस्थितयों की वजह से और इस मौसम में जो प्रदूषक तत्व ट्रैप हो जाते हैं और ये फैल नहीं पाते हैं। आप उसे भी कारण मानती हैं। अभी दिवाली आने वाली है। जब आप उसके बारे में सवाल पूछते हैं कि आप इस पर कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं
तो हम देखते हैं कि सरकार दबाव में आ जाती है। सरकार अपने ही समर्थकों को बोलती है कि सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखे छोड़े जाएंगे। आप देखिए दिवाली आने वाली है, दिवाली की तैयारी पिछले 3-4 दिन से चल रही है। आप हर रात वही आवाज सुनेंगे। आप हर रात प्रदूषण देखेंगे। दिल्ली पुलिस एक पोस्ट डालती है, जिसमें वो कहती है कि प्रदूषण ना हो। उस पोस्ट को हटवा दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।