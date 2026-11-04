‘मंदिर में पुजारी रेप करते हैं’ वाले बयान पर नेहा बोरा की बढ़ीं मुश्किलें, एक चेतावनी भी मिली
AISA President Neha Bora: दरअसल, दिल्ली की वकील अमिता सचदेवा ने नेहा के इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा- अगर दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है, तो… जानिए उन्होंने क्या चेतावनी दी है।
AISA President Neha Bora: 'ब्राह्मण औरतें असुरक्षित हैं। उनका रेप होता है। पुजारी मंदिरों के अंदर रेप करते हैं...' AISA प्रेसीडेंट नेहा बोरा के इस विवादित बयान के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल, दिल्ली की वकील अमिता सचदेवा ने नेहा के इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा- अगर दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है, तो वह कोर्ट जाएंगी। समझिए क्या है पूरा मामला।
नेहा के खिलाफ शिकायत, एक चेतावनी भी मिली
वकील अमिता सचदेवा के मुताबिक, इस तरह के बयान अलग-अलग वर्गों के बीच दुश्मनी और मनमुटाव को बढ़ावा देते हैं। ANI से बात करते हुए, सचदेवा ने बताया कि उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 के तहत पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अगर दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है, तो वह BNS के सेक्शन 175 सब-सेक्शन 3 के तहत FIR रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोर्ट जाएंगी।
पुजारी मंदिरों के अंदर रेप करते हैं… नेहा ने क्या कहा था
यह कार्रवाई 2 नवंबर को बोरा का एक पुराना वीडियो सामने आने के बाद शुरू की गई। इसमें उन्होंने मंदिर के पुजारियों द्वारा रेप के खतरे का हवाला देते हुए मंदिर परिसर के अंदर ब्राह्मण औरतों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। बोरा ने वीडियो में कहा था, “सुरक्षा की जरूरत ब्राह्मणवादी सिस्टम से है। वो सिस्टम जो कहता है कि गरीब, शूद्र, जानवर और औरतें सजा/डांट के हकदार हैं। यह वही सिस्टम है, जिसमें ब्राह्मण औरतें असुरक्षित हैं। उनका रेप होता है। पुजारी मंदिरों के अंदर रेप करते हैं। हम उन्नाव, कठुआ में ऐसे मामले देखते हैं।”
भाजपा नेता ने साधा था कांग्रेस पर निशाना
नेहा बोरा का यह वीडियो BJP नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर शेयर किया। उन्होंने बोरा की बातों की आलोचना की। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भंडारी ने लिखा, “राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल नेहा बोरा ने अपनी हिंदू नफरत दिखाई! कहा- “पुजारियों का मंदिर में रेप होता है।” वह राहुल गांधी से प्रेरित हैं, जिन्होंने पहले कहा था “मंदिरों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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