अगर जिम्मेदारी इनकी, तो फिर कुछ नहीं होना; नेहा बोरा ने शेयर की प्रदूषण पर कही BJP नेताओं की 'ज्ञान वाली बातें'
हाल ही में नेहा बोरा ने कहा था, 'SC ने लंबे समय से यह माना है कि स्वच्छ हवा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का ही एक हिस्सा है और आज जब वायु प्रदूषण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है, तो सत्ता में बैठे लोग इसे 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' कहने की औपचारिकता भी नहीं निभा रहे हैं।'
वामपंथी छात्र संगठन AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा दीपावली के बाद से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और दम घोंट रही हवा का मुद्दा उठा रही हैं। शनिवार को नेहा ने एकबार फिर इस मुद्दे को उठाया और नेताओं पर इस मुद्दे को बेहद हल्के में लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में बैठे लोग यूं ही प्रदूषण को नकारते रहेंगे तो हमारे दोस्त और हमारे परिवारों के लोग यूं ही सांस लेने के लिए जूझते रहेंगे। इस दौरान नेहा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत भाजपा नेताओं के प्रदूषण पर दिए 6 खास बयानों को भी शेयर किया।
इन बयानों को 'ज्ञान की बातें' कहते हुए नेहा ने कहा कि 'अगर हालात सुधारने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के हाथों में है, तो हालात कभी बेहतर नहीं होंगे।' आगे नेहा ने खुद बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नेहा ने कहा, 'नीचे इन नेताओं के बयान पढ़कर समझें कि मैंने ऐसा क्यों कहा...' इस दौरान नेहा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और यूपी भाजपा के नेता विनीत अग्रवाल शारदा के प्रदूषण पर दिए बयानों को शेयर किया।
‘पहले पटाखों से वातावरण शुद्ध होता था’
नेहा ने प्रदूषण पर मोहन भागवत का वह बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था, 'पहले के जमाने में पटाखे आज की तरह रसायनों (केमिकल्स) से नहीं बनाए जाते थे। उनका धुआं कीड़े-मकोड़ों को मारने में मदद करता था, खासकर फसल कटाई के मौसम में, और एक तरह से यह वातावरण को शुद्ध भी करता था।'- मोहन भागवत
'यह प्रदूषण पाकिस्तान की कोई साजिश तो नहीं'
इसके बाद नेहा ने भाजपा नेता विनीत अग्रवाल का वह बयान भी शेयर किया जिसमें उन्होंने प्रदूषण के पीछे पाकिस्तान की साजिश होने आरोप लगाया था और उस पर जहरीली गैस छोड़ने का शक जताया था। भाजपा नेता ने कहा था, 'मैं देख रहा हूं कि हर साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल का प्रदूषण पराली जलाने की वजह से है। हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि क्या यह पाकिस्तान की कोई साजिश तो नहीं है, जिसके जरिए वह भारत में जहरीली गैसें छोड़ रहा है, क्योंकि वह जानता है कि वह भारत के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकता?'- विनीत अग्रवाल शारदा
'दिल्ली वालों पर मुझे गर्व है'
इसके आगे नेहा ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का दिया वह बयान शेयर किया। जिसमें उन्होंने पटाखे जलाने वालों से कहा था, 'दिल्ली, मुझे तुम पर गर्व है। ये विरोध की आवाजें (पटाखे जलाना) हैं, आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। लोग बहुत बहादुरी से इस अवैज्ञानिक, बेतुके और तानाशाही वाले प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।'- कपिल मिश्रा
'हॉटस्पॉट वाली जगह पर ही छिड़काव करेंगे ना'
नेहा ने इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दिए दो बयानों को शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रदूषण के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पानी के छिड़काव का बचाव करते हुए कहा था, 'मुझे बताइए, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वह जगह है जहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। है ना? इसका समाधान क्या है? आप वहां छिड़काव करें, पानी डालें। मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। तो, आप सिर्फ हॉटस्पॉट पर ही छिड़काव करेंगे।'- रेखा गुप्ता
‘पानी का छिड़काव करना ही एकमात्र उपाय’
इसके अलावा नेहा ने रेखा गुप्ता का जो एक अन्य बयान शेयर किया, उसमें गुप्ता ने कहा था,'क्या मॉनिटर का इस्तेमाल करने से AQI कम हो जाता है? AQI तो तापमान की तरह है, जिसे आप किसी भी उपकरण से जान सकते हैं। इसलिए, पानी का छिड़काव करना ही एकमात्र उपाय है, और हम यही कर भी रहे हैं।'- रेखा गुप्ता
वहीं अंत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया वह बयान भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रदूषण को बेहद हल्के में लेते हुए बताया था, 'हमने कहा कि प्रदूषण हो गया तो समाप्त भी हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो?'- योगी आदित्यनाथ
इससे पहले दीपावली के अगले दिन शेयर किए अपने एक वीडियो में नेहा ने कहा था कि कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि हमें साफ हवा और पानी मिले। ये लोग सरकार में बैठते हैं। किसी शहर में साफ हवा की गारंटी कराना वहां की सरकार का काम है। सांस लेने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है इसलिए धर्म और संस्कृति के ठेकेदारों से मत लड़िए। उन लोगों से लड़िए जो सत्ता में बैठकर चुप्पी साधे हुए हैं।
वहीं 12 नवंबर को नेहा बोरा ने कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से यह माना है कि स्वच्छ हवा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का ही एक हिस्सा है। आज, जब वायु प्रदूषण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है, तो सत्ता में बैठे लोग इसे 'जन स्वास्थ्य आपातकाल'कहने की औपचारिकता भी नहीं निभा रहे हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।