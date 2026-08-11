गैर भाजपाई दलों को मिसाल कायम करनी चाहिए और…; नेहा बोरा ने विपक्षी पार्टियों को दी कौन सी नसीहत
नए कानून पर बात करते हुए नेहा ने कहा, 'अगर इस देश का एजुकेशन सिस्टम किसी सिस्टमिक समस्या का सामना कर रहा है, तो आप इसे सिर्फ सजा बढ़ाकर और ऐसे बिल लाकर हल नहीं कर सकते'।
वामपंथी छात्र संगठन AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा का कहना है कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और ये गड़बड़ियां शिक्षा प्रणाली की कमियों से पैदा हुई एक 'व्यवस्था से उत्पन्न समस्याएं' हैं और इसे सिर्फ सजा बढ़ाकर ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर प्रस्तावित कानून काफी हद तक इस बारे में है कि किसी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद क्या होगा, मतलब आरोपियों को कड़ा सजा दिलाने को लेकर है, जबकि इस कानून से वे बुनियादी समस्याएं दूर नहीं होंगी, जिनके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। NEET पेपर लीक को लेकर सोनम वांगचुक के साथ 23 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाली नेहा ने ये बातें मंगलवार को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहीं।
बोरा ने झारखंड में जारी छात्र आंदोलन की ओर इशारा करते हुए ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए विपक्षी और गैर-भाजपा राजनीतिक दलों के बीच अधिक एकजुटता की अपील भी की। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग राज्यों में सत्ता में बैठे गैर भाजपाई दलों को मिसाल कायम करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से कैसे निपटना चाहिए।'
'तो BJP-RSS को चुनौती नहीं दे सकेंगे'
झारखंड सरकार का नाम लिए बिना नसीहत देते हुए बोरा ने कहा कि अगर गैर-भाजपाई राजनीतिक दल भी सत्ता में रहते हुए छात्र आंदोलनों को उन्हीं सरकारों की तरह हैंडल करेंगे जिनका वे विरोध करते रहे हैं, तो वे भाजपा और RSS को राजनीतिक रूप से असरदार तरीके से चुनौती नहीं दे सकेंगे। उन्होंने कहा, 'अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका भी वही हश्र होगा जो BJP का हुआ।'
'सजा बढ़ाने से पेपर लीक की समस्या का हल नहीं'
नए कानून पर बात करते हुए नेहा ने कहा, 'अगर इस देश का एजुकेशन सिस्टम किसी सिस्टमिक समस्या का सामना कर रहा है, तो आप इसे सिर्फ सजा बढ़ाकर और ऐसे बिल लाकर हल नहीं कर सकते'। उन्होंने सवाल किया कि क्या बताए गए तरीके सच में पेपर लीक को रोक पाएंगे। JNU की PhD स्कॉलर ने यह भी कहा कि अगर पेपर लीक केस की जांच 11 महीने के अंदर पूरी हो भी जाती है, तो तब तक उस सेशन के लिए छात्रों का पूरा एडमिशन का समय ही खत्म हो जाता है।
नए कानून में पेपर लीक पर कड़ी सजा का प्रावधान
बता दें कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने पिछले महीने संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया था। इस कानून में परीक्षा प्रश्न लीक में शामिल लोगों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार यह बिल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्रों के धरना-प्रदर्शन के जवाब में लाई थी। यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे और सरकार द्वारा दूसरी मांगें मान लेने के 36 दिन बाद खत्म हुआ था।
'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है मिसाल'
बोरा ने कहा कि हाल ही में हुए 'Gen Z राइजिंग' आंदोलन और देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने की संभावना को दिखाया है, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक मिसाल के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि इसका महत्व सिर्फ यह नहीं है कि एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि यह भी दिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाया जा सकता है।
रांची सहित अन्य जगहों पर चल रहे छात्र आंदोलनों पर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन को एक साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि वे एजुकेशन सिस्टम में एक आम संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि AISA शुरू से ही रांची प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है और उन पॉलिटिकल पार्टियों की आलोचना की जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाकर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश कर रही थीं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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