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गैर भाजपाई दलों को मिसाल कायम करनी चाहिए और…; नेहा बोरा ने विपक्षी पार्टियों को दी कौन सी नसीहत

By Sourabh Jain
पीटीआई, कोलकाता/नई दिल्ली
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नए कानून पर बात करते हुए नेहा ने कहा, 'अगर इस देश का एजुकेशन सिस्टम किसी सिस्टमिक समस्या का सामना कर रहा है, तो आप इसे सिर्फ सजा बढ़ाकर और ऐसे बिल लाकर हल नहीं कर सकते'।

गैर भाजपाई दलों को मिसाल कायम करनी चाहिए और...नेहा बोरा ने विपक्षी पार्टियों को दी कौन सी नसीहत
गैर भाजपाई दलों को मिसाल कायम करनी चाहिए और...नेहा बोरा ने विपक्षी पार्टियों को दी कौन सी नसीहत

वामपंथी छात्र संगठन AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा का कहना है कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और ये गड़बड़ियां शिक्षा प्रणाली की कमियों से पैदा हुई एक 'व्यवस्था से उत्पन्न समस्याएं' हैं और इसे सिर्फ सजा बढ़ाकर ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर प्रस्तावित कानून काफी हद तक इस बारे में है कि किसी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद क्या होगा, मतलब आरोपियों को कड़ा सजा दिलाने को लेकर है, जबकि इस कानून से वे बुनियादी समस्याएं दूर नहीं होंगी, जिनके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। NEET पेपर लीक को लेकर सोनम वांगचुक के साथ 23 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाली नेहा ने ये बातें मंगलवार को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहीं।

बोरा ने झारखंड में जारी छात्र आंदोलन की ओर इशारा करते हुए ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए विपक्षी और गैर-भाजपा राजनीतिक दलों के बीच अधिक एकजुटता की अपील भी की। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग राज्यों में सत्ता में बैठे गैर भाजपाई दलों को मिसाल कायम करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से कैसे निपटना चाहिए।'

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'तो BJP-RSS को चुनौती नहीं दे सकेंगे'

झारखंड सरकार का नाम लिए बिना नसीहत देते हुए बोरा ने कहा कि अगर गैर-भाजपाई राजनीतिक दल भी सत्ता में रहते हुए छात्र आंदोलनों को उन्हीं सरकारों की तरह हैंडल करेंगे जिनका वे विरोध करते रहे हैं, तो वे भाजपा और RSS को राजनीतिक रूप से असरदार तरीके से चुनौती नहीं दे सकेंगे। उन्होंने कहा, 'अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका भी वही हश्र होगा जो BJP का हुआ।'

'सजा बढ़ाने से पेपर लीक की समस्या का हल नहीं'

नए कानून पर बात करते हुए नेहा ने कहा, 'अगर इस देश का एजुकेशन सिस्टम किसी सिस्टमिक समस्या का सामना कर रहा है, तो आप इसे सिर्फ सजा बढ़ाकर और ऐसे बिल लाकर हल नहीं कर सकते'। उन्होंने सवाल किया कि क्या बताए गए तरीके सच में पेपर लीक को रोक पाएंगे। JNU की PhD स्कॉलर ने यह भी कहा कि अगर पेपर लीक केस की जांच 11 महीने के अंदर पूरी हो भी जाती है, तो तब तक उस सेशन के लिए छात्रों का पूरा एडमिशन का समय ही खत्म हो जाता है।

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नए कानून में पेपर लीक पर कड़ी सजा का प्रावधान

बता दें कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने पिछले महीने संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया था। इस कानून में परीक्षा प्रश्न लीक में शामिल लोगों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार यह बिल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्रों के धरना-प्रदर्शन के जवाब में लाई थी। यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे और सरकार द्वारा दूसरी मांगें मान लेने के 36 दिन बाद खत्म हुआ था।

'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है मिसाल'

बोरा ने कहा कि हाल ही में हुए 'Gen Z राइजिंग' आंदोलन और देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने की संभावना को दिखाया है, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक मिसाल के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि इसका महत्व सिर्फ यह नहीं है कि एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि यह भी दिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाया जा सकता है।

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रांची सहित अन्य जगहों पर चल रहे छात्र आंदोलनों पर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन को एक साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि वे एजुकेशन सिस्टम में एक आम संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि AISA शुरू से ही रांची प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है और उन पॉलिटिकल पार्टियों की आलोचना की जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाकर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश कर रही थीं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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