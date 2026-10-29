चौथी बार भी शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर से नेहा बोरा का इनकार, अब कब होगी सुनवाई?
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़े मामले में चौथी बार शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़े मामले में चौथी बार शांति बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत ने उन्हें फिर सुनवाई के लिए बुलाया है। अब अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को होगी।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, नेहा बोरा और उनके वकील का तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है। शांति बॉन्ड की कार्रवाई लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की ओर से शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में पेश की गई छह एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां भी उन्हें उपलब्ध कराई हैं।
क्या है शांति बॉन्ड का मामला?
दिल्ली पुलिस ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 के तहत नेहा बोरा को नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे पूछा गया था कि जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और एक जमानतदार क्यों नहीं देना चाहिए।
23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस के शो-कॉज नोटिस और समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि निवारक कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए जिन दस्तावेजों और सामग्री पर भरोसा किया गया है, उनकी प्रतियां बोरा को दी जाएं।
इसके बाद 24 अक्टूबर को नेहा बोरा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थीं। उस दौरान उनके वकील अभिक चिमनी को संबंधित दस्तावेज सौंपे गए। बचाव पक्ष को दस्तावेजों की जांच करने और अपना जवाब देने के लिए समय दिया गया।
प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार
पिछले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में नेहा बोरा ने कहा था कि वह कॉकroach जनता पार्टी (CJP) की ओर से प्रदर्शन के आह्वान में शामिल नहीं थीं। उनके वकील ने दलील दी कि बोरा ने न तो कोई अपराध किया और न ही ऐसा कोई काम किया, जिसे शांति भंग करने की गतिविधि माना जा सके।
बोरा ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 21 के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
किस मामले में शुरू हुई कार्रवाई?
यह मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस में नारेबाजी, जंतर-मंतर के आसपास निषेधाज्ञा के बावजूद बार-बार प्रदर्शन और 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाने के आरोपों का हवाला दिया है।
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि बोरा ने बिना अनुमति राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हालांकि, उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नागरिकों को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में CJP के ‘लेहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने जाते समय निवारक हिरासत में लिया गया था। उन्हें अगले दिन रिहा कर दिया गया। अब शांति बॉन्ड से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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