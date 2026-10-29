कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे सरकार, RSS या AAP? नेहा बोरा का इन सवालों पर क्या जवाब
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रमुख नेहा बोरा ने कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे सरकार, आरएसएस या आम आदमी पार्टी के होने की अटकलों को लेकर साफ शब्दों में जवाब दिया है। बोरा ने आरएसएस से जुड़ाव नकारा तो कहा कि आप से लिंक होने पर दिक्कत नहीं है।
पहले नीट पेपर लीक और अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का साथ निभा रहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की प्रमुख नेहा बोरा ने 'प्रेशर ग्रुप' के पीछे सरकार या आम आदमी पार्टी के होने की अटकलों को लेकर साफ शब्दों में जवाब दिया है। बोरा ने कहा कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई आशंका नहीं है कि सीजेपी के पीछे सरकार या आरएसएस का समर्थन है। हालांकि, उन्होंने दबाव पड़ने पर विधायकों और सांसदों के पलट जाने का जिक्र भी किया। वहीं, 'आप' से जुड़ाव को लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ रही है उन्हें इससे जुड़े संगठन के साथ काम करने से परहेज नहीं है।
एक यूट्यूब चैनल को दिए इटरव्यू मे नेहा बोरा से सवाल किया गया कि क्या वह इन अटकलो पर कोई भरोसा करती है कि सीजेपी को सरकार ने प्लाट किया है या इस संगठन को पीछे से आरएसएस का समर्थन हासिल हो सकता है? लेफ्ट विंग की छात्र नेता ने हंसते हुए अपनी बात की शुरुआत की और कहा,'अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वे आरएसएस से जुड़े हैं और ना मेरे सामने ऐसा कुछ आया है। यह एक चीज है, लेकिन मैं नहीं जानती कि.... मौजूदा दौर में जब सांसदों-विधायकों पर इस जांच, उस जांच को लेकर बहुत दबाव डाल दिया जाता है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बयान समय के साथ गलत हो जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक और जितनी मेरी बातचीत हुई है, वो समझते हैं कि देश में क्या चल रहा है और वह आरएसएस से नहीं हैं या उनसे समर्थित नहीं हैं।'
क्या राजनीति में उतरेगी सीजेपी?
नेहा बोरा से जब सोनम वांगचुक के बयान का हवाला देते हुए सीजेपी के राजनीति में उतरने की संभावनाओं के बार में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा करते भी हैं तो कोई समस्या नहीं है। बोरा ने कहा, 'मैं नहीं जानती, लेकिन यदि ऐसा करना भी चाहते हैं तो मुझे इससे दिक्कत नहीं और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इससे दिक्कत होगी। यदि वे कह रहे हैं कि वह ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनकी बात पर विश्वास करूंगी (सीजेपी नेताओं का कहना कि वो राजनीति नहीं करेंगे) और कहूंगी कि कोई बात नहीं, सब ठीक है।
क्या आम आदमी पार्टी की विंग है सीजेपी?
नेहा बोरा से सवाल किया गया कि सीजेपी को लेकर आरोप लगता है कि वे आम आदमी पार्टी का यूथ फ्रंट या सीक्रेट फ्रंट हैं? इस पर उन्होंने कहा कि यह उन्हें नहीं सीजेपी को देखना है। नेहा ने साफ किया कि यदि सीजेपी आम आदमी पार्टी से जुड़ी भी है तो उन्हें समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी इस समय भाजपा से लड़ रही है और जब तक वह भाजपा और आरएसएस से लड़ती है, हमें कोई समस्या नहीं है कि उनका स्टूडेंट यूनियन भी भाजपा और आरएसएस से लड़ रही है।' उन्होंने माना कि वह वह भाजपा या आप उन ताकतों के साथ हैं जो भाजपा से लड़ रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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