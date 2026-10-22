‘बांग्लादेश से सीख’ लेने पर बढ़े विवाद के बाद नेहा बोरा ने दी सफाई, सुनिए अब क्या कहा

आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने ‘बांग्लादेश से सीख’ लेने वाले अपने बयान पर अब सफाई दी है। बयान पर चौतरफा विवाद बढ़ने के बाद नेहा ने आज एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने संघ के आईटी सेल पर वीडियो से छेड़छाड़ कर फैलाने का आरोप लगाया है।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कथित तौर पर ‘बांग्लादेश से सीख’ लेने वाले अपने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद अब एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। इस वीडियो में उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने संघ के आईटी सेल पर उनके वीडियो से छेड़छाड़ कर फैलाने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि, पिछले दिनों एक वीडियो में उन्हें कथित तौर पर देश के युवाओं को आंदोलनों के लिए बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात कहते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने उन पर जमकर हमला बोला था।

नेहा बोरा ने 5 मिनट 42 सेकेंड के एक वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ''RSS-BJP जैसी प्रतिक्रियावादी ताकतों के लिए सांप्रदायिकता से परे एकजुटता एक ऐसी अवधारणा है, जिसे वो कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए, उन्होंने एक बार फिर वही पुरानी चाल चली है, जिसका मकसद छेड़छाड़ किए गए वीडियो फैलाना और उनके जरिए लोगों में आक्रोश पैदा करना है।''

नेहा बोरा ने अपनी सफाई में कहा-क्या बताया नेहा ने आरोप लगाया, ''संघ के आईटी सेल द्वारा मेरा एक वीडियो संदर्भ से हटकर फैलाया जा रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि मैं बांग्लादेश की प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन कर रही हूं। विडंबना यह है कि हमारे अपने देश के सबसे कट्टर सांप्रदायिक लोग ऐसा कर रहे हैं।''

आप हम पर झूठ के जरिए हमला करते हैं : नेहा उन्होंने आगे कहा, ''हम लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले तथा धार्मिक कट्टरवाद का विरोध करने वाले उत्पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। आप हम पर झूठ के जरिए हमला करते हैं क्योंकि आप मतदाता अधिकारों और लोकतंत्र के लिए हमारे आंदोलन से डरते हैं। आपको डर है कि देश की जनता को SIR और ज्ञानेश कुमार के बारे में सच पता चल जाएगा और यह भी कि आप किस तरह इन दोनों का इस्तेमाल 13 करोड़ लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने के लिए कर रहे हैं!''