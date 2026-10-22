Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘बांग्लादेश से सीख’ लेने पर बढ़े विवाद के बाद नेहा बोरा ने दी सफाई, सुनिए अब क्या कहा

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नेहा बोरा
Follow us on Google News
share

आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने ‘बांग्लादेश से सीख’ लेने वाले अपने बयान पर अब सफाई दी है। बयान पर चौतरफा विवाद बढ़ने के बाद नेहा ने आज एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने संघ के आईटी सेल पर वीडियो से छेड़छाड़ कर फैलाने का आरोप लगाया है।

New Delhi: Neha Bora (AISA) National president, during a media briefing at Press Club of India, in New Delhi, India, on Thursday, October 15, 2026.
आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कथित तौर पर ‘बांग्लादेश से सीख’ लेने वाले अपने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद अब एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। इस वीडियो में उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने संघ के आईटी सेल पर उनके वीडियो से छेड़छाड़ कर फैलाने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि, पिछले दिनों एक वीडियो में उन्हें कथित तौर पर देश के युवाओं को आंदोलनों के लिए बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात कहते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने उन पर जमकर हमला बोला था।

ये भी पढ़ें:‘हमें दूसरे देशों से प्रेरणा…’, नेहा के बांग्लादेश से प्रेरित वाले बयान पर AAP

नेहा बोरा ने 5 मिनट 42 सेकेंड के एक वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ''RSS-BJP जैसी प्रतिक्रियावादी ताकतों के लिए सांप्रदायिकता से परे एकजुटता एक ऐसी अवधारणा है, जिसे वो कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए, उन्होंने एक बार फिर वही पुरानी चाल चली है, जिसका मकसद छेड़छाड़ किए गए वीडियो फैलाना और उनके जरिए लोगों में आक्रोश पैदा करना है।''

नेहा बोरा ने अपनी सफाई में कहा-क्या बताया

नेहा ने आरोप लगाया, ''संघ के आईटी सेल द्वारा मेरा एक वीडियो संदर्भ से हटकर फैलाया जा रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि मैं बांग्लादेश की प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन कर रही हूं। विडंबना यह है कि हमारे अपने देश के सबसे कट्टर सांप्रदायिक लोग ऐसा कर रहे हैं।''

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के ‘शांति’ बॉन्ड के खिलाफ HC पहुंचीं नेहा बोरा, याचिका पर आज सुनवाई

आप हम पर झूठ के जरिए हमला करते हैं : नेहा

उन्होंने आगे कहा, ''हम लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले तथा धार्मिक कट्टरवाद का विरोध करने वाले उत्पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। आप हम पर झूठ के जरिए हमला करते हैं क्योंकि आप मतदाता अधिकारों और लोकतंत्र के लिए हमारे आंदोलन से डरते हैं। आपको डर है कि देश की जनता को SIR और ज्ञानेश कुमार के बारे में सच पता चल जाएगा और यह भी कि आप किस तरह इन दोनों का इस्तेमाल 13 करोड़ लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने के लिए कर रहे हैं!''

विपक्ष के आंदोलन ने आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं नेहा

बता दें कि, नेहा बोरा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दलों द्वारा पिछले कुछ दिनों में किए गए एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती दिखी हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें कई बार हिरासत में भी लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने प्रदर्शन को युवाओं का इस्तेमाल कर 'अराजकता' फैलाने और सत्ता परिवर्तन की कोशिश करार दिया।

ये भी पढ़ें:मुझे पूरी रात कैद में रखा; नेहा बोरा ने छूटने के बाद कहा- पुलिस कर रही…
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Neha Bora
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर News‘बांग्लादेश से सीख’ पर बढ़े विवाद के बाद नेहा बोरा ने दी सफाई, सुनिए क्या कहा