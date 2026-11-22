फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर फिर छलका नेहा बोरा का दर्द, भारत सरकार के रुख को बताया शर्म की बात
इजराइल के हमलों की तुलना नाजी जर्मनी में हुए होलोकॉस्ट से करते हुए नेहा ने कहा, 'वो तमाम यूरोपीय देश जो नाजी जर्मनी में अच्छे से जान रहे थे, समझ रहे थे कि यहूदियों के साथ किस तरह का जनसंहार और नरसंहार चल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहे थे।
वामपंथी छात्र संगठन AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर नेहा बोरा ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए इजराइल और गाजा पट्टी का मुद्दा उठाया था, और फिलिस्तीन को अपना समर्थन देते हुए उसे साझा मानवता की एक कसौटी बताया था। इसी बीच रविवार को इसी मुद्दे पर उनका एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वह फिलिस्तीन पर इजराइल के हमलों को आतंकवाद की श्रेणी में रखती नजर आ रही हैं। इन हमलों को मानवता पर कलंक बताते हुए उन्होंने इनकी तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए गए जनसंहार से की। साथ ही नेहा ने इस मामले में अमेरिका के रुख की भी तीखी आलोचना की और उसका साथ देने के लिए भारत सरकार के रवैये को भी शर्म की बात बताया।
राजनीति-अनकट के इस वायरल वीडियो में फिलिस्तीन पर इजराइल के हमलों का जिक्र करते हुए नेहा बोरा कहती हैं, 'इजराइल ने जब अपनी जंग फिलिस्तीनियों के खिलाफ शुरू की थी, तो ये बोलकर शुरू की थी कि हम हमास के अटैक (7 अक्टूबर 2023) का बदला ले रहे हैं। जबकि हमास के अटैक से कुछ शुरू नहीं हुआ था। फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल का दमन सात दशक पुराना है।'
‘हमने एक-एक कर इजराइल का झूठ सामने आते देखा’
आगे उन्होंने कहा, ‘और एकबार अगर हम लोग मान भी लें कि ये हमास के अटैक के बाद हुआ है, तो जैसे-जैसे चीजें आगे बढ़ीं, समय आगे बढ़ा, हमने एक के बाद एक इजराइल के झूठ को सामने आते हुए देखा। हमने देखा किस तरीके से पहले उसने बोला कि हम केवल हमास के टेररिस्ट बेस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने रिहायशी इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया।’
'इजराइल ने आम नागरिकों और बच्चों पर बरसाए बम'
नेहा ने आगे कहा, 'इजराइल ने रिहायशी इलाकों से लोगों को खदेड़ कर के रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया। फिर जब जनता रेफ्यूजी कैंप्स में पहुंची तो उन रेफ्यूजी कैंप्स पर बम दागे गए। रेफ्यूजी कैंप्स में घायल हुए लोगों को जब एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया, तो इजराइल ने उन एंबुलेंसेस पर भी बम दागे। जब वो अस्पताल पहुंचे, जो वहां भी बमबारी की गई, जिससे वो मरीज जिंदा जल गए।'
'मासूमियत का ढोंग रच रहा, उसने अस्पतालों पर भी हमले किए'
आगे नेहा ने इजराइल पर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स को भी टारगेट करने और उनकी जान लेने का आरोप भी लगाया, ताकि वे घायलों का इलाज ना कर सकें। नेहा ने कहा, 'हमने देखा कि आज के समय में गाजा में कोई स्कूल्स नहीं बचे हैं, तो किस तरीके का ये बदला है ये कि आप आम जनता पर, स्कूल में बच्चों पर, म्यूजियम्स में, यूनिवर्सिटीज पर, अस्पतालों पर बम गिरा रहे हैं। तो साफ सीधी बात है, कि इजराइल मासूमित का जो ढोंग रचता है, वह सिर्फ एक ढोंग है, वो एक झूठ है।'
'US वीटो करता है, शर्म की बात भारत सरकार
उसका साथ देती है'
इसके बाद गाजा मुद्दे को लेकर अमेरिका और भारत की नीति की आलोचना करते हुए नेहा ने कहा, ‘और यूएस की बात तो आप मत कीजिए, क्योंकि जितनी बार यूएन में ये रिसॉल्यूशन पुश होता है कि गाजा का ब्लॉकेज हटाया जाए, यूएस उसको वीटो कर देता है। और इतनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। जितनी बार यूएन में रिसॉल्यूशन पेश होता है कि सीजफायर हो, यूएस उसको वीटो (गिरा) कर देता है।'
'दूसरे विश्व युद्ध की तरह आज भी यूरोपीय देश नरसंहार पर हैं चुप'
आगे इजराइल के हमलों की तुलना नाजी जर्मनी में हुए होलोकॉस्ट से करते हुए नेहा ने कहा, 'वो तमाम यूरोपीय देश जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी को अच्छे से जान रहे थे, समझ रहे थे कि यहूदियों के साथ किस तरह का जनसंहार और नरसंहार चल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहे थे। वे अब भी उसी तरह का रुख अपनाए हुए हैं।'
'यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश भी जिम्मेदार'
नेहा ने कहा, 'जर्मनी में वो जो नरसंहार हुआ था, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नाजी जर्मनी और हिटलर के ऊपर नहीं है, वो तमाम यूरोपीय देश भी इसके जिम्मेदार हैं जो जान रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, गैस चेंबर स्थापित किए जा रहे हैं, और वो इस नरसंहार को होते हुए देख रहे थे।'
'दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिए प्रण का कोई मतलब नहीं रह जाता'
अपनी बात खत्म करते हुए नेहा ने कहा,, 'और आज फिलिस्तीनियों के साथ जब वैसा ही नरसंहार हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वही देश फिर से चुप बैठे हुए हैं। तो वो यूरोपीय देश जो इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खुद को खड़ा नहीं पाते हैं तो उन देशों के इस प्रण का कोई मतलब नहीं बनता है कि फिर हम इस दुनिया में ऐसा नहीं होने देंगे, अगर आज वो फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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