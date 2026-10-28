नेहा बोरा ने कॉकरोच जनता पार्टी से मतभेद की क्या बातें कबूलीं, कहा- आशुतोष रांका ने तो...
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रमुख नेहा बोरा ने माना कि कॉकरोच जनता पार्टी और उनके विचार कई राजनीतिक मुद्दों पर अलग हैं। उन्होंने खुद इसके कुछ उदाहरण भी गिनाए।
नीट पेपर लीक से लेकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार तक के खिलाफ आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के साथ दिखीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की प्रमुख नेहा बोरा ने कबूल किया है कि कई मुद्दों पर उनके बीच मतभेद भी हैं। नेहा ने इसे स्वभाविक बताते हुए कहा कि कई मुद्दों पर उनकी और सीजेपी की राय अलग है और होगी भी। उन्होंने नई शिक्षा नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसकी तारीफ की थी, जबकि उन्होंने नहीं।
नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक चले आंदोलन के दौरान नेहा बोरा ने भी करीब तीन सप्ताह तक अनशन किया था। हालांकि, उन्हें सीजेपी के मुख्य मंच पर जगह नहीं दी गई थी। इस बारे में एक पॉडकास्ट के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में बोरा ने कहा, 'हां, बेशक, यदि हम राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दों पर हमारी राय अलग-अलग होगी। सोनम वांगचुक ने नई शिक्षा नीति की वकालत की थी और इसकी तारीफ की, लेकिन हमने नहीं। आशुतोष रांका ने भी नई शिक्षा नीति की वकालत की और तारीफ की, लेकिन हमने नहीं की। और भी कई राजनीतिक मुद्दे हैं जिस पर उनका पक्ष अलग है और हमारा अलग। यही वजह है कि हम सीजेपी नहीं हैं और वे आइसा नहीं हैं। क्योंकि हमारे राजनीतिक और वैचारिक राय अलग है। समय-समय पर ऐसा होता है।'
नेहा बोरा ने कहा कि क्या करना चाहिए इसको लेकर अलग-अलग रणनीति हो सकती है। उन्होंने पीस बॉन्ड के मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा, 'उनकी रणनीति पीस बॉन्ड साइन करने की थी, कि वह शांति भंग नहीं करेंगे। लेकिन हमने इस पर सैद्धांतिक रुख लिया, हमारे लिए यह रणनीति नहीं सिद्धांत का मुद्दा है। आप प्रोटेस्ट से रोकने के लिए हमसे साइन नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारे मतभेद हैं। और मतभेद होते भी रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम एक दूसरे के साथ अलग-अलग मुद्दों पर काम करते रहें।'
कांग्रेस को लेकर क्या कहा?
हाल के दिनों में कई बार कांग्रेस के प्रदर्शनों में राहुल गांधी के साथ दिख चुकीं नेहा बोरा ने माना कि कांग्रेस के साथ भी उनके मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी उन चीजों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए जो वह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी के साथ वह दिल्ली में मार्च कर रही थीं उसी दिन कर्नाटक में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हुआ उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। भाजपा किसी भी अन्य शक्ति के अधिक से बड़ा खतरा। बीजेपी और आरएसएस उन शक्तियों में सबसे बड़ा खतरा है, जिनसे हमारा सामना पिछले कुछ सालों में हुआ है। लोकतंत्र और संविधान के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि कई और विपक्षी दलों के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है और हमारे खिलाफ एफआईआर भी हुई।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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