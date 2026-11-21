नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों पर आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा
दिल्ली की एक कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चलेगा।
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को सभी 14 आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। वहीं आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही है। सीबीआई की ओर से दाखिल दो चार्जशीट में तीन विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संचालक, बिचौलिए और एक चाय विक्रेता शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चलेगा।
आरोपियों ने खुद को बताया बेकसूर
राउज एवेन्यू स्थिति अजय गुप्ता की विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने शनिवार को नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अदालत के सामने आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया। आरोपियों ने इस कथित साजिश के मामले में ट्रायल का सामना करने का फैसला किया।
22 लाख उम्मीदवार परीक्षा में हुए थे शामिल
नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। पेपर लीक होने के आरोप सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद में 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।
चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम
सीबीआई की ओर से दायर दो अलग-अलग चार्जशीट में इन 14 आरोपियों के नाम शामिल हैं। 28 जुलाई को दाखिल पहली चार्जशीट में 13 लोगों के नाम थे। इनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञ, कोचिंग संस्थानों से जुड़े दो व्यक्ति और कई कथित बिचौलिए शामिल हैं।
ऐसे रची साजिश और हासिल किए पेपर
अदालत ने पहले कहा था कि आरोपियों खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों सहित कई अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने बताया कि तीन मुख्य आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी थे जिनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से काम पर रखा गया था। इन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची और अवैध तरीके से पेपर हासिल किए।
क्या आरोप?
चार्जशीट में 3 विषय विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंधारे (जीव विज्ञान), प्रह्लाद विट्ठलराव कुलकर्णी (रसायन विज्ञान) और मनीषा संजय हवलदार (भौतिक विज्ञान) नामजद हैं। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया।
इन नेटवर्क ने अंजाम दिया पेपर लीक
एजेंसी ने 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र के एक चाय विक्रेता, शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। एजेंसी ने आरोपों को साबित करने के लिए 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों का हवाला दिया है। एजेंसी ने किसी भी सरकारी अधिकारी या NTA पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया है। एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक विषय विशेषज्ञों और अन्य लोगों के एक नेटवर्क की ओर से अंजाम दिया गया था।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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