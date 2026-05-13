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NEET पेपर लीक के तार गुरुग्राम से भी जुड़े, BAMS फर्स्ट ईयर के छात्र को साथ ले गई राजस्थान पुलिस

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, गुरुग्राम
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NEET-UG 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने के तार गुरुग्राम से भी जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के एक आयुर्वेदिक कॉलेज में बैचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे एक छात्र को राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम के फर्रुखनगर से हिरासत में लिया है।

NEET पेपर लीक के तार गुरुग्राम से भी जुड़े, BAMS फर्स्ट ईयर के छात्र को साथ ले गई राजस्थान पुलिस

NEET-UG 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने के तार गुरुग्राम से भी जुड़ गए हैं। उत्तराखंड के एक आयुर्वेदिक कॉलेज में बैचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे एक छात्र को राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम के फर्रुखनगर से हिरासत में लिया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि शक है कि वह उन मुख्य कड़ियों में से एक है, जिसने लीक हुए पेपर को फैलाया था। पुलिस ने बताया कि उसने यह पेपर महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले एक अन्य बीएएमएस छात्र से 15 लाख रुपये में खरीदा था।

नासिक का यह संदिग्ध तीसरे वर्ष का छात्र है, जो भोपाल के एक कॉलेज में पढ़ता है। उसने 10 लाख रुपये में पेपर लीक करवाया था। पुलिस ने बताया कि फर्रुखनगर के इसी छात्र के ज़रिए लीक हुए पेपर और उनके उत्तर राजस्थान के सीकर में मौजूद छात्रों तक पहुंचे थे।

गुरुग्राम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फर्रुखनगर का यह छात्र पहले राजस्थान के सीकर में रहता था। उसने अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वहां के एक कोचिंग संस्थान में काफी समय तक पढ़ाई की थी। वह अभी भी सीकर के कई छात्रों और कोचिंग संस्थानों के संपर्क में था।इसलिए शायद उसने लीक हुए पेपर उन्हें सौंप दिया।

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गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की एक टीम सोमवार रात खुर्रमपुर पहुंची थी और पेपर लीक मामले में शामिल होने के शक में एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई।

गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने बताया कि राजस्थान पुलिस की टीम ने खुर्रमपुर में संदिग्ध को हिरासत में लेने के लिए की गई इस छापेमारी के बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि यह लीक गुरुग्राम में नहीं हुआ था। अगर किसी भी राज्य की पुलिस हमसे मदद मांगती है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इस मामले की जांच पहले ही सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है।

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इस बीच, गुरुग्राम पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फर्रुखनगर के रहने वाले उस छात्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक आंतरिक जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के दिन वह गुरुग्राम में था या कहीं और। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान पुलिस की टीम ने संदिग्ध से उसके घर पर परिवार वालों के सामने कई मिनट तक पूछताछ की।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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