CJP प्रोटेस्ट: हिंसा की साजिश की जांच पर नहीं पड़ेगा फर्क, कैसे वापस होंगे मामले?
CJP प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने के वादे पर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि वह आधिकारिक निर्देश मिलने के बाद ही कोई कदम उठाएगी। अब तक 15 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
दिल्ली में बीते दिनों सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की घटनाओं में 200 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। झड़पों में 70 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के सिलसिले में नई दिल्ली जिले के अलग-अलग पुलिस थानों में अब तक 15 मामले दर्ज किए गए हैं। मामलों को वापस लेने के संबंध में दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि वे सक्षम अधिकारी से आदेश मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे।
मामले वापस लेने की कही थी बात
उल्लेखनीय है कि शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और अभिषेक रंका के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से भरोसा दिया गया था कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर सहमत हो गई है।
कैसे वापस होंगे केस, साजिश की जांच रहेगी जारी
मामलों को वापस लेने के संबंध में दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने कहा कि हम सक्षम अधिकारी से दिशा-निर्देश और आधिकारिक सूचना मिलने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। हालांकि इन मामलों को वापस लेने की घोषणा का असर झड़पों के पीछे की कथित किसी बड़ी साजिश की जांच पर नहीं पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि हिंसा भड़काने के पीछे साजिश की जांच जारी रहेगी।
सबूतों की छानबीन जारी
सूत्रों ने बताया कि हिंसा की योजना बनाने, उकसाने या उसमें शामिल संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए CCTV फुटेज, डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की छानबीन जारी रखे हैं।
आपराधिक पृष्ठभूमि के 2,500 से अधिक की पहचान
दिल्ली पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) का इस्तेमाल भी कर रही है। पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से आपराधिक पृष्ठभूमि के 2,500 से अधिक लोगों की पहचान की है।
200 से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी
सूत्रों ने यह भी बताया कि झड़पों में 200 से अधिक पुलिसकर्मी और 70 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। कई सरकारी वाहनों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया है। सूत्र ने बताया कि एफआईआर वापस लेने के बावजूद हिंसा भड़काने के पीछे साजिश की जांच जारी रहेगी। यही नहीं जांच में मिले सबूतों की जांच के हिस्से के तौर पर पूरी घटना की समीक्षा भी की जाएगी।
पाकिस्तान से चल रहे थे 500 से अधिक हैंडल
वहीं हिंदुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेपी आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश की जांच में हैरान करने वाला खुलासा भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस समेत अन्य एजेंसियों ने करीब 900 संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की है जो देश विरोधी एजेंडा को चला रहे थे। ये भड़काऊ सामग्री भी फैलाने में लगे थे। इनमें से 500 से अधिक हैंडल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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