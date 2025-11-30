Hindustan Hindi News
फरीदाबाद के नीलम चौक का नाम बदला, अब गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना जाएगा यह प्रसिद्ध चौराहा

फरीदाबाद शहर के प्रसिद्ध नीलम चौक का नाम अब बदल गया है। नीलम चौक अब से गुरु तेग बहादुर चौक कहलाएगा। फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने शनिवार को इसका नामकरण किया। इसको लेकर नीलम चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई।

Sun, 30 Nov 2025 11:41 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद शहर के प्रसिद्ध नीलम चौक का नाम अब बदल गया है। नीलम चौक अब से गुरु तेग बहादुर चौक कहलाएगा। फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने शनिवार को इसका नामकरण किया। इसको लेकर नीलम चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई।

मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि यह निर्णय गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के सम्मान में लिया गया है, जिसकी राज्यस्तरीय मुख्य सभा 26 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे थे।

गुर्जर ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत सदियों से अदम्य साहस, बलिदान और मानवता का प्रतीक रही है। उन्होंने कहा कि यह नामकरण पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में विधायक धनेश अदलखा, विधायक सतीश फागना, पार्षद सुमन बाला, जसवंत सिंह, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के सदस्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

द्वार के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा

बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने कहा कि नीलम चौक का नाम आज औपचारिक रूप से गुरु तेग बहादुर चौक रखा गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसी स्थान से आगे गुरु तेग बहादुर द्वार के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा।

सिख समुदाय का योगदान अतुलनीय : गुर्जर

केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि संकट के समय सिख समुदाय द्वारा की गई सेवा अद्वितीय है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान गुरुद्वारा साहिब द्वारा प्रतिदिन लाखों लोगों को लंगर उपलब्ध कराया गया, जो मानवता की अनोखी मिसाल है।

