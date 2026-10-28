NDMC ने इन वाहनों पर नहीं बढ़ाया पार्किंग शुल्क; पलूशन पर रोक के लिए कई कदम
एनडीएमसी वायु प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। एनडीएमसी की ओर से सड़कों पर पानी के छिड़काव, नई सफाई मशीनों, पौधरोपण और कचरा प्रबंधन के जरिए प्रदूषण पर काबू पाने की तैयारी है।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं परिषद ने दिसंबर तक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 157 से बढ़ाकर 204 करने की योजना बनाई है। इसके अलावा NDMC ने सड़कों की धूल रोकने के लिए नई मैकेनाइज्ड सफाई मशीनें, एंटी-स्मॉग गन, वॉटर-मिस्ट स्प्रेइंग सिस्टम, प्रेशर-जेटिंग मशीनें और वॉटर टैंकर को भी तैनात कर रही है।
नहीं बढ़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का पार्किंग चार्ज
एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बुधवार को बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अपने इलाके में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग के चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। इतना ही नहीं स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और पलूशन को कम करने की कोशिशों के तहत एनडीएमसी दिसंबर तक 47 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है। मौजूदा वक्त में एनडीएमसी के पास अभी 157 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं।
बढ़ेगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या
NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि 31 दिसंबर तक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को बढ़ाकर 204 करने का लक्ष्य है। परिषद पलूशन को कम करने के लिए सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने, हरियाली बढ़ाने और कचरा प्रबंधन में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है। परिषद के पास 11 बड़ी मशीनीकृत सड़क-सफाई मशीनें, 4 छोटी सफाई मशीनें, 4 'राइड-ऑन' स्क्रबर और 20 कचरा उठाने वाली मशीनें (लिटर-पिकर मशीनें) मौजूद हैं।
पलूशन की रोकथाम के लिए करेगी ये उपाय
चहल ने कहा कि एनडीएमसी 4 बड़ी और 4 मध्यम आकार की सड़क-सफाई मशीनें और जोड़ने की योजना बना रही है। परिषद ने 20 कचरा उठाने वाली मशीनें तैनात की हैं। परिषद की ओर से 4 पत्तियां उठाने वाली मशीनें (लीफ-पिकर मशीनें) भी शामिल करने की योजना है। मौजूदा वक्त में परिषद की ओर से 500 बिजली के खंभों पर 'वॉटर-मिस्ट' सिस्टम लगाए गए हैं। 2026-27 वित्तीय वर्ष में इस सुविधा को 1,200 खंभों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
5,100 पेड़ लगाने का लक्ष्य
चहल ने बताया कि एनडीएमसी की ओर से 12 ट्रक लोडेड यानी मोबाइल 'एंटी-स्मॉग गन' भी तैनात की गई हैं। NDMC के पास सड़कों की धुलाई के लिए 13 प्रेशर-जेटिंग मशीनें और 18 पानी के टैंकर हैं। नगर निकाय सड़क-धुलाई के काम को और बेहतर बनाने के लिए प्रेशर-जेटिंग मशीनों की संख्या 13 से बढ़ाकर 20 करने की योजना बना रहा है। 2026–27 के अंत तक परिषद की ओर से 5,100 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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