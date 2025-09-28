दिल्ली के 45 झुग्गी बस्ती इलाकों में दिया जाएगा पानी का कनेक्शन; NDMC का प्लान

एनडीएमसी ने जल जीवन मिशन (अमृत 2.0) के तहत 'हर घर जल योजना' की शुरुआत कर दी है। इसके तहत झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन दिए जाने का प्लान है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

एनडीएमसी ने जल जीवन मिशन (अमृत 2.0) के तहत 'हर घर जल योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कालीबाड़ी मार्ग और गोल मार्केट में झुग्गी बस्ती क्षेत्र के निवासियों के घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 7.50 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में ग्रुप ए, बी और सी के 45 झुग्गी बस्ती क्षेत्र शामिल हैं।

परियोजना की मुख्य बातें 1- परियोजना पर अनुमानित 7.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

2- परियोजना ग्रुप A, B और C के तहत 45 झुग्गी बस्ती क्षेत्र क्लस्टर्स को कवर करेगी।

3- परियोजना का काम अगले दो महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

प्रवेश वर्मा ने किया श्रीगणेश दिल्ली सरकार के मंत्री और परिषद सदस्य प्रवेश वर्मा ने परियोजना के ग्रुप सी का उद्घाटन किया। उन्होंने एनडीएमसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुरक्षित पेयजल को एक बुनियादी जरूरत और जन स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक बताया। परियोजना का कार्य अगले 2 महीनों में पूरा किए जाने की उम्मीद है।