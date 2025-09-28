ndmc to provide water connections in slums and launches har ghar jal yojna दिल्ली के 45 झुग्गी बस्ती इलाकों में दिया जाएगा पानी का कनेक्शन; NDMC का प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के 45 झुग्गी बस्ती इलाकों में दिया जाएगा पानी का कनेक्शन; NDMC का प्लान

एनडीएमसी ने जल जीवन मिशन (अमृत 2.0) के तहत 'हर घर जल योजना' की शुरुआत कर दी है। इसके तहत झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन दिए जाने का प्लान है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 12:29 AM
एनडीएमसी ने जल जीवन मिशन (अमृत 2.0) के तहत 'हर घर जल योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कालीबाड़ी मार्ग और गोल मार्केट में झुग्गी बस्ती क्षेत्र के निवासियों के घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 7.50 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में ग्रुप ए, बी और सी के 45 झुग्गी बस्ती क्षेत्र शामिल हैं।

परियोजना की मुख्य बातें

1- परियोजना पर अनुमानित 7.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

2- परियोजना ग्रुप A, B और C के तहत 45 झुग्गी बस्ती क्षेत्र क्लस्टर्स को कवर करेगी।

3- परियोजना का काम अगले दो महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

प्रवेश वर्मा ने किया श्रीगणेश

दिल्ली सरकार के मंत्री और परिषद सदस्य प्रवेश वर्मा ने परियोजना के ग्रुप सी का उद्घाटन किया। उन्होंने एनडीएमसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुरक्षित पेयजल को एक बुनियादी जरूरत और जन स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक बताया। परियोजना का कार्य अगले 2 महीनों में पूरा किए जाने की उम्मीद है।

कालीबाड़ी मार्ग पर 460 घरों को दिए जाएंगे नए कनेक्शन

योजना के तहत अकेले कालीबाड़ी मार्ग पर लगभग 460 घरों को नए कनेक्शन से लाभ दिए जाने की योजना है। 'हर घर जल योजना' एनडीएमसी के नागरिक सुविधाओं को अपग्रेड करने और हाशिए पर पड़े समुदायों तक जरूरी बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के व्यापक मिशन का हिस्सा है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि कोई भी परिवार स्वस्थ और सम्मानजनक शहरी जीवन की ओर यात्रा में पीछे न छूटे।