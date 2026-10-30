दिल्ली की चार कॉलोनियों को NDMC बनाएगी 'अनुपम', जानिए उनके नाम और अन्य जानकारी
NDMC ने बताया कि चुनी गई चारों कॉलोनियों के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) भी इस पहल में साथ देने के लिए सहमत हो गए हैं। निकाय ने आगे कहा कि तय शर्तों को पूरा करने पर, 10 दिसंबर तक इन कॉलोनियों को 'अनुपम कॉलोनी' घोषित कर दिया जाएगा।
NDMC (नई दिल्ली नगर परिषद) ने 10 दिसंबर तक चार आवासीय कॉलोनियों को 'अनुपम कॉलोनी' के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। इस दौरान यहां कचरे को चार श्रेणियों में अलग करने, स्थानीय स्तर पर कचरे का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) करने और निवासियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि चुनी गई कॉलोनियों में BKS मार्ग स्थित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय परिसर, वेस्ट किदवई नगर, सरोजिनी विहार और चाणक्यपुरी स्थित चाणक्य रेल एन्क्लेव शामिल हैं।
'अनुपम कॉलोनी' पहल का उद्देश्य बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद आवासीय परिसरों के भीतर ही अलग किए गए गीले और बागवानी कचरे का प्रसंस्करण करना है, ताकि उसे दूर स्थित प्रोसेसिंग केंद्रों तक ले जाने की जरूरत न पड़े।
10 घरों को जारी करना पड़ा नोटिस
इस पहल के तहत, NDMC ने BKS मार्ग आवासीय परिसर में एक जागरूकता अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 10 घरों से बिना अलग किया हुआ (मिश्रित) कचरा दिया जा रहा था। जिसके बाद इन सभी 10 घरों को नोटिस जारी कर कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
कचरे को चार श्रेणियों में बांटने को कहा
अधिकारियों ने बताया कि इस परिसर में 135 फ्लैट हैं, जिनमें से 75 में अभी लोग रह रहे हैं। निवासियों से कहा गया है कि वे कचरा इकट्ठा करने वालों को देने से पहले उसे चार श्रेणियों- गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा में अलग-अलग बांट लें।
नेकी की दीवार भी बनाई जाएगी
NDMC इन चार कॉलोनियों में '3R सेंटर' और 'नेकी की दीवार' जैसी सुविधाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है। इससे निवासियों को अपनी पुरानी लेकिन इस्तेमाल लायक चीजें जरूरतमंदों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे चीजों के दोबारा इस्तेमाल (रीयूज़) को बढ़ावा मिलेगा।
तय शर्तें पूरी करने पर घोषित होंगी अनुपम कॉलोनी
नगरीय निकाय ने बताया कि चुनी गई चारों कॉलोनियों के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) भी इस पहल का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए हैं। निकाय ने आगे कहा कि तय शर्तों को पूरा करने पर, 10 दिसंबर तक इन कॉलोनियों को 'अनुपम कॉलोनी' घोषित कर दिया जाएगा।
इस बारे में जारी एक बयान में बताया गया कि NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में, परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में कचरे को अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और स्थानीय स्तर पर कचरे के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए RWA, निवासियों और सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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