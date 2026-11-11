स्वच्छता सर्वे में फिर दिखी NDMC की धाक, 3 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता
अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए NDMC ने मशीनीकृत सड़क सफाई, व्यवस्थित रात्रिकालीन सफाई अभियान तथा सुबह-सुबह फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों की प्रेशर-जेट मशीनों से सफाई की व्यवस्था विकसित की है।
NDMC यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने शहर को सम्मान दिलाने का काम किया है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों की 'स्वच्छ शहर' श्रेणी में NDMC ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जिसके बाद बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NDMC को यह पुरस्कार प्रदान किया। जिसे निकाय के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्राप्त किया।
बता दें कि NDMC ने बीते कुछ सालों में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। परिषद ने वर्ष 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी का सम्मान, वर्ष 2022 में एक से तीन लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ छोटा शहर तथा वर्ष 2023 में सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश का सम्मान प्राप्त किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भी NDMC को लगातार उत्कृष्ट स्वच्छता प्रदर्शन के लिए ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ में स्थान मिला था।
‘NDMC की स्थिति मजबूत हुई’
इस अवसर पर NDMC अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह उपलब्धि स्वच्छता, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, नवाचार, आधुनिक स्वच्छता पद्धतियों और सक्रिय नागरिक भागीदारी के प्रति परिषद की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि NDMC का उद्देश्य केवल स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान प्राप्त करना नहीं, बल्कि नागरिकों और यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ, स्वस्थ एवं बेहतर शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। इस सम्मान से देश के अग्रणी शहरी स्थानीय निकायों में एनडीएमसी की स्थिति और मजबूत हुई है।
'NDMC के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है'
उधर उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि यह उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के संकल्प तथा स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में NDMC के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप मिला है और NDMC इसी भावना के अनुरूप आधुनिक तकनीक, मशीनीकरण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा जनभागीदारी के माध्यम से नई दिल्ली को स्वच्छता का आदर्श मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
आधुनिक मशीनों और तकनीक से की जा रही सफाई
अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए NDMC ने मशीनीकृत सड़क सफाई, व्यवस्थित रात्रिकालीन सफाई अभियान तथा सुबह-सुबह फुटपाथों एवं सार्वजनिक स्थलों की प्रेशर-जेट मशीनों से सफाई की व्यवस्था विकसित की है। 11 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 20 गॉब्लर मशीनों और विशेष जेटिंग उपकरणों के माध्यम से परिषद ने अपनी सफाई क्षमता में वृद्धि की है।
जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया
साथ ही ‘बियॉन्ड ऑफिस सर्कल’ पहल के अंतर्गत 14 विभागाध्यक्षों को सर्कल नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिससे समन्वित मैदानी निरीक्षण और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कमियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, तीन विशेष स्वच्छता दस्तों तथा 346 सार्वजनिक शौचालयों की निगरानी के लिए नेतृत्व आधारित कार्यक्रम के माध्यम से जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है।
'इससे उच्च मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी मजबूत होगी'
चहल ने कहा कि भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान NDMC के लिए गौरव का विषय है और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी को और मजबूत करता है। NDMC नवाचार, मशीनीकरण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, संस्थागत जवाबदेही और निरंतर जनभागीदारी के माध्यम से नई दिल्ली को और अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर एवं टिकाऊ शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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