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दिल्ली को हरा-भरा बनाए रखने NDMC की बड़ी तैयारी, इन इलाकों में बनाने जा रही 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

Mar 26, 2026 08:30 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होगी और इसके लिए बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल तय की गई है, जबकि प्री-बिड मीटिंग 1 अप्रैल को होगी।

दिल्ली को हरा-भरा बनाए रखने NDMC की बड़ी तैयारी, इन इलाकों में बनाने जा रही 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस जोन को और अधिक हरा-भरा बनाने और ताजे पानी की बर्बादी रोकने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने एक बड़ी योजना तैयार की है। इसके लिए शहर में आठ विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने के लिए NDMC ने बोलियां मंगाई हैं। जिसका मकसद ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल बागवानी, फव्वारों और जल निकायों के लिए करना है। इन प्लांट्स के लग जाने से इन कामों के लिए ताजे पानी पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी।

इस काम के लिए मंगलवार को जारी RFP (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) में दी गई जानकारी के अनुसार ये STP शहर के शांति पथ, लोधी गार्डन, संजय लेक पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे और इनकी क्षमता 500 से 1,000 किलोलीटर प्रति दिन (KLD) के बीच होगी। अधिकारियों ने बताया कि ताजे पानी की सीमित उपलब्धता के बीच शहर की हरियाली को बनाए रखने के लिए सीवेज के उपचारित पानी का उपयोग एक स्थायी समाधान साबित होगा।

12 साल तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी होगी

अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होगी और इसके लिए बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल तय की गई है, जबकि प्री-बिड मीटिंग 1 अप्रैल को होगी। टेंडर दस्तावेज में दी गई शर्तों के अनुसार सफल बोलियों के बाद चुने गए निजी डेवलपर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और 12 साल तक STP के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।

बोली लगाने वालों को खुद पेश करने होंगे वित्तीय मॉडल

टेंडर दस्तावेज में प्रोजेक्ट की कोई तय लागत नहीं बताई गई है, क्योंकि बोली लगाने वालों को अपने खुद के वित्तीय मॉडल पेश करने होंगे। हालांकि, बोली लगाते समय शुरुआती सुरक्षा जमा राशि 10 लाख रुपए तय की गई है, और बोली लगाने वाले को 40 लाख रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी जमा करनी होगी।

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सबसे कम दर के आधार पर दिया जाएगा टेंडर

रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दस्तावेज में कहा गया है कि टेंडर का मूल्य असल में प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए तय किया जाएगा। यह बोली लगाने वालों द्वारा बताई गई सबसे कम 'ट्रीटेड वॉटर रेट' (उपचारित पानी की दर) पर आधारित होगी, जो रियायत पाने वाले को चुनने का आधार बनेगी।

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जल संरक्षण की दिशा में होगा बड़ा कदम

NDMC जो शहर में रहने वाले लगभग 3.5 लाख लोगों और रोजाना यहां आने जाने वाली लगभग 15 लाख की आबादी को सेवा देती है। ऐसे में ताजे पानी को केवल पीने और घरेलू कार्यों के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट लाया गया है। परिषद को उम्मीद है कि इस कदम से न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि राजधानी की पर्यावरणीय स्थिरता भी मजबूत होगी।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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