न खपत की टेंशन, न लीकेज का डर; दिल्ली के घरों में लगने वाले स्मार्ट वॉटर मीटर कितने खास?

दिल्लीवालों के घरों में पानी की खपत, रिसाव और गलत बिलिंग को लेकर NDMC एक नई तैयारी करने जा रही है। नई दिल्ली नगर परिषद अपने जल वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने जा रही है। इसके लिए परिषद स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है। इस काम के लिए NDMC ने ठेकेदारों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, जो ₹30.84 करोड़ की मीटर बदलने की योजना की शुरुआत है। इस बड़े स्तर पर स्मार्ट वॉटर मीटरिंग अपनाने वाली NDMC दिल्ली की पहली एजेंसी बन जाएगी।

NDMC की योजना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले 12 महीनों में, नई दिल्ली क्षेत्र में लगभग 16,000 मैकेनिकल और खराब मीटरों को बदला जाएगा। इनकी जगह पर अल्ट्रासोनिक ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग (AMR) डिवाइस लगाए जाएंगे। यह परियोजना पांच साल तक चलेगी। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा, "इन मीटरों में पानी के संपर्क में आने वाला कोई चलता-फिरता हिस्सा नहीं होता, जिससे ओवरबिलिंग की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। ये चुंबकीय रूप से सील किए गए हैं और इनकी बैटरी लाइफ लगभग 15 साल तक है।"

NDMC की इस योजना में 15 मिलीमीटर (mm) घरेलू लाइनों से लेकर 300 मिलीमीटर (mm) तक की बड़ी थोक पाइपलाइनों के कनेक्शन को शामिल किया जाएगा। कुल मीटरों में से 13,860 मीटर 15mm के कनेक्शन के लिए हैं। 334 मीटर 25mm की लाइनों के लिए हैं। बाकी मीटर 300mm तक की बड़ी पाइपलाइनों के लिए हैं जिनकी संख्या छोटी है।

दिल्ली के अधिकांश हिस्सों के विपरीत, जो पानी की आपूर्ति और मीटरिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) पर निर्भर रहते हैं, लुटियंस दिल्ली में NDMC खुद ही पानी वितरित करने वाली और मीटर लगाने वाली एजेंसी के रूप में काम करती है। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि NDMC का किसी भी बड़े जल बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए यह DJB से कच्चा पानी (raw water) प्राप्त करती है।

NDMC व्यावसायिक कनेक्शनों के अलावा लगभग 15,970 आवासीय कनेक्शनों को पानी की आपूर्ति करती है। अधिकारियों ने बताया कि ये नए मीटर NDMC की SCADA (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) प्रणाली में जोड़ दिए जाएंगे (integrated)। इससे वास्तविक समय (real-time) की खपत का डेटा सीधे बिलिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा। अधिकारी ने आगे कहा, "बिल बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप (manual interference) के स्वचालित रूप से तैयार होंगे। यह केंद्रीकृत प्रणाली हमें खपत के रुझानों का विश्लेषण करने, रिसाव की पहचान करने और कम मांग वाले समय के दौरान आपूर्ति को तर्कसंगत बनाने में भी मदद करेगी।"