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नई दिल्ली इलाके के पार्कों का होगा कायाकल्प; बनाए जाएंगे ओपन जिम और नए प्ले जोन

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
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नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के आस-पास के पार्कों का कायाकल्प किए जाने की योजना है। नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC ने इसके लिए 3.91 करोड़ रुपये का बजट रखा है। क्या है पूरी योजना? 

Park representative image
नई दिल्ली में पार्कों का कायाकल्प किए जाने की योजना है।

नई दिल्ली क्षेत्र के आस-पास के पार्कों का कायाकल्प किया जाएगा। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इसके लिए नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC 3.91 करोड़ रुपये की लागत से ओपन एयर जिम लगाने और बच्चों के खेलने की जगहों को बेहतर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस परियोजना का मकसद पार्कों को स्थानीय निवासियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाना है।

स्थानीय लोगों को घर के पास व्यायाम की सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, परियोजना के तहत पार्कों के आस-पास की हरी-भरी जगहों पर फिटनेस के साथ ही मनोरंजन दोनों तरह की सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। परियोजना के तहत पार्कों में नए ओपन एयर जिम विकसित किए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को घर के पास ही व्यायाम करने की सुविधा मिल सके।

बच्चों के खेलने की जगहें नए सिरे से होंगी तैयार

बताया जाता है कि पार्कों में बच्चों के खेलने की जगहों को भी नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इनमें झूले, स्लाइड और खेलने के अन्य उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही सुरक्षित जगहें उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इस पहल से स्थानीय निवासियों को फायदा होगा जो रोजाना टहलने, व्यायाम करने और मनोरंजन के लिए इन पार्कों का इस्तेमाल करते हैं।

पार्कों में लगेंगी ये यूनिट्स

परियोजना के तहत अब पार्कों में बच्चों को खेलने के लिए खास जगहें मिलेंगी। योजना के तहत पार्कों और खेल के मैदानों में 12 तरह के मल्टी एक्टिविटी प्ले यूनिट लगाई जाएंगी। इसके अलावा 42 स्प्रिंग माउंटेड डक रॉकर, 42 घोड़े के आकार के स्प्रिंग रॉकर, 42 मैरी गो राउंड और 42 डबल-यूजर सीसॉ भी पार्कों में लगाए जाएंगे।

6 महीने के भीतर पूरे होंगे काम

NDMC ई-प्रोक्योरमेंट बोली के जरिए ठेकेदारों का चयन करेगी। काम शुरू होने के 6 महीने के भीतर ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली नगर परिषद ने निर्माण और इंस्टॉलेशन के काम के दौरान निवासियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए प्रोजेक्ट में पर्यावरण से जुड़े सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं।

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एनजीटी के दिशानिर्देशों का करना होगा पालन

अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के तहत विकास कार्यों में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) के मानकों और एनजीटी के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ठेकेदारों को काम की जगहों पर धूल को नियंत्रित करने के उपाय करने होंगे।

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पार्कों में बढ़ेंगी गतिविधियां

अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का मकसद सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित बदलावों के बाद पार्कों में पहले से ज्यादा गतिविधियां बढ़ जाएंगी। स्थानीय लोगों को हरियाली के साथ-साथ व्यायाम, बच्चों के खेल और रोजमर्रा के मनोरंजन की सुविधाएं भी मिलेंगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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