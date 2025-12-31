Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsndmc new sewage treatment plants stp lutyens delhi park irrigation water scarcity
लुटियंस दिल्ली होगी और भी हरी-भरी, NDMC लगाएगी 5 नए STP प्लांट, पार्कों को मिलेगा भरपूर पानी

लुटियंस दिल्ली होगी और भी हरी-भरी, NDMC लगाएगी 5 नए STP प्लांट, पार्कों को मिलेगा भरपूर पानी

संक्षेप:

नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) पार्कों की सिंचाई के लिए पीपीपी मॉडल पर पांच नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है, जिससे रोजाना 2250 किलोलीटर साफ पानी मिलेगा और बोरवेल पर निर्भरता खत्म होगी।

Dec 31, 2025 11:59 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने बागवानी के लिए पानी की जरूरत पूरी करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पांच नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ये प्लांट गंदे पानी को साफ करके पार्कों और गार्डनों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ये प्लांट कहां बनेंगे?

  • नेहरू पार्क
  • अशोका रोड और राजेंद्र प्रसाद रोड के चौराहे के पास
  • भारती नगर
  • INA मेट्रो स्टेशन के पास
  • बापू धाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स

इनमें से चार प्लांट रोजाना 500 किलोलीटर साफ पानी सप्लाई करेंगे। बापू धाम वाला प्लांट 250 किलोलीटर क्षमता का होगा। कुल मिलाकर ये पांच प्लांट हर दिन करीब 2250 किलोलीटर पानी उपलब्ध कराएंगे।

Delhi STP

गर्मी में पानी की कमी नहीं होगी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘एनजीटी के आदेश के बाद कई बोरवेल बंद हो गए हैं। इससे पानी की सप्लाई मुश्किल हो गई थी, खासकर गर्मियों में। ये नए प्लांट आने से हरी इलाकों की देखभाल आसान हो जाएगी।’

ये भी पढ़ें:बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए सरकार लाएगी नया कानून, डिजिटल दबाव से मिलेगी राहत

NDMC क्षेत्र में कितनी हरियाली है?

NDMC दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 3 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, लेकिन यहां 63.69 प्रतिशत क्षेत्र हरा-भरा है। कुल 1450 एकड़ हरी जगहें हैं। इनमें सेंट्रल पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, नेहरू पार्क और संजय झील जैसे बड़े पार्क शामिल हैं। इसके अलावा 122 कॉलोनी पार्क, छह नर्सरी, 981 सीपीडब्ल्यूडी पार्क, 52 स्कूल ग्रीन्स, 51 राउंडअबाउट, 14 मार्केट गार्डन और करीब 15,000 सड़क किनारे के पेड़ हैं।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के इन 100 पार्कों की नए साल में बदलेगी तस्वीर, खर्च होंगे 1.94 करोड़

नेहरू पार्क बनेगा पानी में आत्मनिर्भर

नेहरू पार्क में पहले से एक 500 किलोलीटर का STP है, जो पार्क की आधी जरूरत पूरी करता है। नया प्लांट लगने के बाद पार्क अपनी पूरी पानी की जरूरत खुद पूरी कर सकेगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'यह बदलाव पार्क की खूबसूरती को और बढ़ाएगा।'

ये भी पढ़ें:यमुना एक्सप्रेसवे के पास बसेगा 'नया हाथरस', जानिए मास्टर प्लान 2041 में क्या

निर्भरता कम करने का लक्ष्य

प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, ये प्लांट सीपीडब्ल्यूडी से आने वाले अनफिल्टर्ड पानी पर निर्भरता घटाएंगे। NDMC का लक्ष्य है कि सीवेज ट्रीटमेंट से रोजाना कम से कम 5 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो। लुटियंस दिल्ली की कुल पानी की मांग 148 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जबकि उपलब्धता 125 मिलियन लीटर है। NDMC खुद पानी को ट्रीट, स्टोर और वितरित करता है, लेकिन कच्चा पानी दिल्ली जल बोर्ड से लेता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।