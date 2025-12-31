लुटियंस दिल्ली होगी और भी हरी-भरी, NDMC लगाएगी 5 नए STP प्लांट, पार्कों को मिलेगा भरपूर पानी

संक्षेप: नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) पार्कों की सिंचाई के लिए पीपीपी मॉडल पर पांच नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है, जिससे रोजाना 2250 किलोलीटर साफ पानी मिलेगा और बोरवेल पर निर्भरता खत्म होगी।

नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने बागवानी के लिए पानी की जरूरत पूरी करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पांच नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ये प्लांट गंदे पानी को साफ करके पार्कों और गार्डनों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करेंगे।

ये प्लांट कहां बनेंगे? नेहरू पार्क

अशोका रोड और राजेंद्र प्रसाद रोड के चौराहे के पास

भारती नगर

INA मेट्रो स्टेशन के पास

बापू धाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इनमें से चार प्लांट रोजाना 500 किलोलीटर साफ पानी सप्लाई करेंगे। बापू धाम वाला प्लांट 250 किलोलीटर क्षमता का होगा। कुल मिलाकर ये पांच प्लांट हर दिन करीब 2250 किलोलीटर पानी उपलब्ध कराएंगे।

गर्मी में पानी की कमी नहीं होगी एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘एनजीटी के आदेश के बाद कई बोरवेल बंद हो गए हैं। इससे पानी की सप्लाई मुश्किल हो गई थी, खासकर गर्मियों में। ये नए प्लांट आने से हरी इलाकों की देखभाल आसान हो जाएगी।’

NDMC क्षेत्र में कितनी हरियाली है? NDMC दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 3 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, लेकिन यहां 63.69 प्रतिशत क्षेत्र हरा-भरा है। कुल 1450 एकड़ हरी जगहें हैं। इनमें सेंट्रल पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, नेहरू पार्क और संजय झील जैसे बड़े पार्क शामिल हैं। इसके अलावा 122 कॉलोनी पार्क, छह नर्सरी, 981 सीपीडब्ल्यूडी पार्क, 52 स्कूल ग्रीन्स, 51 राउंडअबाउट, 14 मार्केट गार्डन और करीब 15,000 सड़क किनारे के पेड़ हैं।

नेहरू पार्क बनेगा पानी में आत्मनिर्भर नेहरू पार्क में पहले से एक 500 किलोलीटर का STP है, जो पार्क की आधी जरूरत पूरी करता है। नया प्लांट लगने के बाद पार्क अपनी पूरी पानी की जरूरत खुद पूरी कर सकेगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'यह बदलाव पार्क की खूबसूरती को और बढ़ाएगा।'