दिल्ली के जनपथ मिनी मार्केट में गरजा बुलडोजर, NDMC ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को कनॉट प्लेस से सटे जनपथ मिनी मार्केट में अवैध रेहड़ी-पटरी वालों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बुलडोजर ने अवैध एवं अतिक्रमण कर रहे ढांचों को बुलडोजर की मदद से भी हटाया। ये बाजार अपने किफायती कपड़ों और महंगी ज्वेलरी के लिए युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है।

एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया, यहां सामान बेचने वाले कई लोग अपना सामान रात भर के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। अधिकारी के मुताबिक ऐसा करना नियमों के तहत जायज नहीं है। आज का अभियान इलाके को साफ-सुथरा रखने और अतिक्रमण हटाने के लिए एक नियमित कार्रवाई थी। इस बाजार में कथित अतिक्रमणों को लेकर लगातार नगर निगम द्वारा एक्शन लिया जाता रहा है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे एक्शन शुरू हुआ था। हमने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 30 कर्मियों को तैनात किया था। पूरा अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ है। हमें किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। एनडीएमसी अधिकारियों ने बताया कि हाल के महीनों में इसी तरह के अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए हैं।

जनपथ मिनी मार्केट दिल्ली का लोकप्रिय बाजार है, जो सस्ती और आकर्षक चीज़ों के लिए मशहूर है। यहाँ कपड़े, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, लेदर आइटम और सजावटी सामान किफायती दामों पर मिलते हैं। खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स और विदेशी सैलानियों के बीच यह बाजार बेहद पसंद किया जाता है।