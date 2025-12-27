दिल्ली में बदले जाएंगे पुराने बिजली पैनल, पानी के लिए बनेगा कंट्रोल रूम; NDMC का एक्शन प्लान!

संक्षेप: एनडीएमसी ने लुटियंस दिल्ली में बिजली-पानी की किल्लत दूर करने के लिए आधुनिक गैस इंसुलेटेड पैनल लगाने और 1 लाख लीटर क्षमता वाला वॉटर कंट्रोल रूम बनाने की योजना तैयार की है, जो जल्द ही धरातल पर उतरेगी।

दिल्ली के 'दिल' यानी एनडीएमसी (NDMC) क्षेत्र की सूरत बदलने वाली है। अगर आप इस इलाके में रहते हैं या यहां से गुजरते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिजली कटौती और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए काउंसिल ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अगले हफ्ते होने वाली बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लग जाएगी। आइए जानते हैं कि आपके इलाके में क्या-क्या बदलने वाला है।

पुरानी और 'खतरनाक' बिजली मशीनों की होगी छुट्टी एनडीएमसी के चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि लुटियंस दिल्ली जैसे वीआईपी इलाके में 24 घंटे बिजली देना उनकी प्राथमिकता है। फिलहाल यहां करीब 4,400 हाई टेंशन बिजली पैनल लगे हैं, जिनमें से ज्यादातर 45 साल पुराने हो चुके हैं। अभी ये पैनल पुरानी 'ऑयल' तकनीक पर चल रहे हैं, जो असुरक्षित और आउटडेटेड हो चुकी है। अब इनकी जगह आधुनिक 'गैस इंसुलेटेड तकनीक' वाले पैनल लगेंगे। ये कम जगह घेरते हैं, सुरक्षित हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। बिजली चोरी रोकने और सही बिलिंग के लिए 'स्मार्ट मीटर' भी लगाए जाएंगे।

फेज-1 में बदलेंगे 829 पैनल पहले चरण में 829 सबसे पुराने पैनलों को बदला जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का 60% खर्च केंद्र सरकार का बिजली मंत्रालय उठा रहा है, जबकि बाकी 40% एनडीएमसी खर्च करेगी। इससे बिजली सप्लाई और ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगी।

पानी की किल्लत होगी दूर पानी की सप्लाई पर नजर रखने के लिए ओल्ड आर.के. आश्रम मार्ग पर एक शानदार 'वॉटर सप्लाई कंट्रोल रूम' बनाया जाएगा। यहां 1 लाख लीटर की क्षमता वाला अंडरग्राउंड वॉटर टैंक बनेगा। जब दिल्ली जल बोर्ड से पानी कम मिलेगा, तब यह कंट्रोल रूम काम आएगा ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 5.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे।