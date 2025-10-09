NDMC declares New Moti Bagh as 5th Anupam Colony for sustainable waste management NDMC ने पांचवीं 'अनुपम कॉलोनी' घोषित की, क्या खास होता है ऐसी कॉलोनियों में, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsNDMC declares New Moti Bagh as 5th Anupam Colony for sustainable waste management

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 08:25 PM
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने गुरुवार को न्यू मोती बाग को पांचवीं अनुपम कॉलोनी घोषित किया। इसके साथ ही यह आवासीय परिसर कचरा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन गया है। एनडीएमसी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि न्यू मोती बाग ने 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण हासिल कर लिया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक परिवार जिम्मेदार कचरा प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इस कॉलोनी के भीतर हर प्रकार के कचरे का वैज्ञानिक रूप से रीसाइक्लिंग कर उनका पुन: उपयोग किया जाता है।

एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर नई दिल्ली के नगर निकाय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में एक आरआरआर (रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल) केंद्र है। यहां निवासी कपड़े, किताबें और घरेलू सामान जैसी वस्तुओं को दोबारा उपयोग के लिए दान कर सकते हैं।

इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलों को वापस करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक कचरा वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जिससे कचरे की रीसाइक्लिंग की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बयान के अनुसार, घरों से निकलने वाले गीले कचरे को एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर में ट्रीट करके खाद बनाई जाती है, जिसका उपयोग कॉलोनी के पार्कों और हरित क्षेत्रों के रखरखाव में किया जाता है।

बागवानी के कचरे, जैसे सूखे पत्ते और छंटाई को पर्यावरण के अनुकूल ब्रिकेट में बदला जाता है। सूखे कचरे को एक आंतरिक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा में छांटा जाता है, जिससे कुशल पृथक्करण और पुनर्चक्रण संभव होता है। कॉलोनी ने अन्य सतत विकास पहलों को भी अपनाया है। जैसे वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल पुनर्चक्रण के लिए एक ऑन-साइट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है।

न्यू मोती बाग अनुपम कॉलोनी के उद्घाटन के साथ ही एनडीएमसी ऐसी आदर्श कॉलोनियां बनाने के अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले, एनडीएमसी ने चार आवासीय परिसरों - डी1, डी2, सत्य सदन ऑफिसर्स फ्लैट्स, भारती नगर, आराधना (बर्मा शेल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड) और बापू धाम को अनुपम कॉलोनी घोषित कर चुकी है। ये सभी पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार जीवन जीने के आदर्श हैं।