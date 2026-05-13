NDMC का बड़ा फैसला, ग्रुप-B और C के एक तिहाई कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति, किसे मिलेगा फायदा
दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने की दिशा में एनडीएमसी ने बड़ा कदम उठाया है। एनडीएमसी ने अपने ग्रुप-बी और ग्रुप-सी कर्मचारियों में से एक-तिहाई को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है।
दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने की दिशा में एनडीएमसी ने बड़ा कदम उठाया है। एनडीएमसी ने अपने ग्रुप-बी और ग्रुप-सी कर्मचारियों में से एक-तिहाई को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है। यह फैसला फ्यूल की बचत, गैर-जरूरी आवाजाही कम करने और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
एनडीएमसी के डायरेक्टर (पर्सनल) ऑफिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था उन्हीं विभागों में लागू होगी, जहां प्रशासनिक रूप से संभव हो। खास तौर पर दूर-दराज इलाकों से निजी वाहन से आने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम सूची में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए जिम्मेदारियों का सही बंटवारा सुनिश्चित करें और दफ्तर समय में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपलब्धता बनी रहे। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को आधिकारिक संचार माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहने और जरूरत पड़ने पर दफ्तर आने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वर्क फ्रॉम होम
हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इनमें सफाई और जनस्वास्थ्य फील्ड स्टाफ, अस्पताल और डिस्पेंसरी कर्मचारी, इमरजेंसी सेवाएं, बिजली-पानी आपूर्ति कर्मचारी, फील्ड इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस टीमें, प्रवर्तन और निरीक्षण स्टाफ तथा कंट्रोल रूम व आपदा प्रतिक्रिया कर्मी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की उपस्थिति पहले की तरह अनिवार्य रहेगी।
इलेक्ट्रिक गाड़िया चलाने की अपील
एनडीएमसी ने कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की सलाह भी दी है। साथ ही पेट्रोल-डीजल आधारित निजी वाहनों के उपयोग से बचने को कहा गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि पालिका केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें फिजिकल मोड में जारी रहेंगी, जबकि अन्य दफ्तरों से अधिकारी डिजिटल माध्यम से शामिल हो सकेंगे। विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गैर-जरूरी यात्रा कम हो सके। फील्ड निरीक्षण के लिए अधिकारियों को एनडीएमसी के निर्धारित वाहनों का इस्तेमाल करना होगा और उनकी समय-सारिणी पहले से साझा की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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