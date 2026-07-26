रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख ने कारगिल वीरों को दी श्रद्धांजलि
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर यहां स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर रविवार को पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर यहां स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर रविवार को पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द्रास घाटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
लद्दाख के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा तथा सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किए। इस दौरान तीन हेलीकॉप्टरों ने 'एरोहेड' (तीर के आकार) की संरचना में उड़ान भरी। इसमें एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर सबसे आगे था और उसके पीछे दो चीतल हेलीकॉप्टर थे। इन हेलीकॉप्टरों ने युद्ध स्मारक पर पुष्पवर्षा की।
श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे थे राजनाथ सिंर
शनिवार को द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 'श्रद्धांजलि समारोह' में मुख्य अतिथि थे। शनिवार शाम द्रास में बारिश के बीच भारतीय सेना ने 'शौर्य संध्या' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ऑपरेशन विजय (1999) के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस को याद किया गया और कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
परिजनों को सौंपा कलश
रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कारगिल युद्ध में शहीद हुए कुछ सैनिकों के परिजनों को प्रतीकात्मक 'कलश' भी सौंपा। भारतीय सेना ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में द्रास में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यह अवसर 1999 की उस ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है, जब भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और पाकिस्तानी सैनिकों की लगातार गोलीबारी का सामना करते हुए कारगिल की चोटियों पर दोबारा कब्जा किया था। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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